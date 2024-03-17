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Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму
Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму
Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил международных экспертов, которые в эти дни находятся в Крыму и наблюдают за проведением выборов на избирательных... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T12:44
2024-03-17T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил международных экспертов, которые в эти дни находятся в Крыму и наблюдают за проведением выборов на избирательных участках.По словам Аксенова, иностранные наблюдатели, как и 10 лет назад, смогли лично увидеть процесс голосования, задать вопросы председателям участковых комиссий и общественности, а также ознакомиться с работой комплексов обработки избирательных бюллетеней.В течение трех дней голосования в Крыму работали международные наблюдатели из Ганы, Индии, Сербии, а также эксперты из Индонезии, Словакии.Ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отмечал прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм. А наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни заявила, что жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со стороны избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе
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крым, новости крыма, международные наблюдатели, сергей аксенов, выборы, россия, политика
Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму

Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу на выборах в Крыму

12:44 17.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов встретился с с международными экспертами и наблюдателями
Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с с международными экспертами и наблюдателями
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил международных экспертов, которые в эти дни находятся в Крыму и наблюдают за проведением выборов на избирательных участках.
По словам Аксенова, иностранные наблюдатели, как и 10 лет назад, смогли лично увидеть процесс голосования, задать вопросы председателям участковых комиссий и общественности, а также ознакомиться с работой комплексов обработки избирательных бюллетеней.
"Благодарю иностранных коллег, что нашли время побывать в российском Крыму. Уверен, поездка будет полезна и для общего развития, и для понимания процесса выборов, происходящего в соответствии с законодательством. Будем рады продолжить отношения и всегда ждем в Крыму", - написал он в своем Telegram-канале.
В течение трех дней голосования в Крыму работали международные наблюдатели из Ганы, Индии, Сербии, а также эксперты из Индонезии, Словакии.
Ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отмечал прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм. А наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни заявила, что жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со стороны избирателей.
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Выборы президента РоссииКрымНовости КрымаМеждународные наблюдателиСергей АксеновВыборыРоссияПолитика
 
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