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Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму

Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму

Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил международных экспертов, которые в эти дни находятся в Крыму и наблюдают за проведением выборов на избирательных... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T12:44

2024-03-17T12:44

2024-03-17T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил международных экспертов, которые в эти дни находятся в Крыму и наблюдают за проведением выборов на избирательных участках.По словам Аксенова, иностранные наблюдатели, как и 10 лет назад, смогли лично увидеть процесс голосования, задать вопросы председателям участковых комиссий и общественности, а также ознакомиться с работой комплексов обработки избирательных бюллетеней.В течение трех дней голосования в Крыму работали международные наблюдатели из Ганы, Индии, Сербии, а также эксперты из Индонезии, Словакии.Ранее международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур отмечал прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм. А наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни заявила, что жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со стороны избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Здесь пишется история: наблюдатель из США о выборах в Херсонской области Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе

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крым, новости крыма, международные наблюдатели, сергей аксенов, выборы, россия, политика