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Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму

Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму

Жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T21:05

2024-03-16T21:05

2024-03-16T21:05

выборы президента россии

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общество

международные наблюдатели

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со стороны избирателей. Об этом заявила наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни."Люди открыты и они свободны в своем выборе - они могут делать и выбирать, все, что хотят. Никаких нарушений на участках я не видела", - констатировалаВсего наблюдатель посетил шесть избирательных участков, на отметила, что избирателей старшего поколения поражают энтузиазмом и уровнем патриотизма, при этом среди голосующих много и молодых людей.Международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур ранее отмечал прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм. По его мнению, явка на этих выборах будет очень высокой. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателейЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуПроголосовать на дому: как и кому можно

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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