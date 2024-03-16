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Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
Жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T21:05
2024-03-16T21:05
2024-03-16T21:05
выборы президента россии
крым
общество
международные наблюдатели
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со стороны избирателей. Об этом заявила наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни."Люди открыты и они свободны в своем выборе - они могут делать и выбирать, все, что хотят. Никаких нарушений на участках я не видела", - констатировалаВсего наблюдатель посетил шесть избирательных участков, на отметила, что избирателей старшего поколения поражают энтузиазмом и уровнем патриотизма, при этом среди голосующих много и молодых людей.Международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур ранее отмечал прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм. По его мнению, явка на этих выборах будет очень высокой. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателейЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуПроголосовать на дому: как и кому можно
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РИА Новости Крым
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крым, видео, общество, международные наблюдатели, выборы
Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
Крымчане свободны в своем выборе – иностранный наблюдатель Ростияни