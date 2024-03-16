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Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
Жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T21:05
2024-03-16T21:05
выборы президента россии
крым
общество
международные наблюдатели
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со стороны избирателей. Об этом заявила наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни."Люди открыты и они свободны в своем выборе - они могут делать и выбирать, все, что хотят. Никаких нарушений на участках я не видела", - констатировалаВсего наблюдатель посетил шесть избирательных участков, на отметила, что избирателей старшего поколения поражают энтузиазмом и уровнем патриотизма, при этом среди голосующих много и молодых людей.Международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур ранее отмечал прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм. По его мнению, явка на этих выборах будет очень высокой. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателейЛожные сообщения о минировании участков зафиксированы в КрымуПроголосовать на дому: как и кому можно
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крым, видео, общество, международные наблюдатели, выборы
Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму

Крымчане свободны в своем выборе – иностранный наблюдатель Ростияни

21:05 16.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма свободны в своем выборе, избирательный процесс в рамках президентских выборов на участках в Крыму проходит без нарушений и с большим энтузиазмом со стороны избирателей. Об этом заявила наблюдатель из Индонезии Йейен Ростияни.
"Люди открыты и они свободны в своем выборе - они могут делать и выбирать, все, что хотят. Никаких нарушений на участках я не видела", - констатировала
Всего наблюдатель посетил шесть избирательных участков, на отметила, что избирателей старшего поколения поражают энтузиазмом и уровнем патриотизма, при этом среди голосующих много и молодых людей.
Международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур ранее отмечал прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм. По его мнению, явка на этих выборах будет очень высокой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Проголосовать на дому: как и кому можно
 
Выборы президента РоссииКрымОбществоМеждународные наблюдателиВыборы
 
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Заголовок открываемого материала
21:11Выборы президента РФ в Севастополе: итоги второго дня голосования
21:05Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму
20:48Противодиверсионная тренировка проходит в Севастополе – в городе громко
20:42Явка на выборах президента России превысила 55 процентов – ЦИК
20:36Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
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19:56На выборах в Херсонской области проголосовала 93-летняя ветеран войны
19:43Идите работайте: ответ Захаровой Британии на публикацию о выборах в Крыму
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