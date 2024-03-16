Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-uzhe-bolee-poloviny-izbirateley-1135739308.html
В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей
В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024
В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей
В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T16:15
2024-03-16T17:00
выборы президента россии
крым
новости крыма
михаил малышев
избирательная комиссия республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135739583_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_df88dba3677d2170741e0db4be9cdae8.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Об этом сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.Он отметил, что голосование идет в штатном и спокойном режиме, 1130 участков открылись согласно запланированному времени – в 8 утра, голосование продолжится до 20.00.Он напомнил, что в воскресенье, 17 марта, в Крыму дополнительно будут работать еще 35 временных участков: в медицинских учреждениях и один в СИЗО.Он отметил, что правоохранительные органы производят досмотр каждого избирателя, пришедшего на избирательный участок, чтобы избежать провокаций и хулиганства. Малышев также напомнил, что в воскресенье, 17 марта, до 14.00 у граждан есть возможность написать заявление, обратившись в участковую избирательную комиссию, о желании проголосовать на дому.Михаил Малышев подчеркнул, что крымчане в основном предпочитают голосовать на участках традиционным способом.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/10/1135739583_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_684f432539478b0dfc397b09d17939b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, инфографика
В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей

В Республике Крым на выборах президента РФ проголосовали уже более половины избирателей

16:15 16.03.2024 (обновлено: 17:00 16.03.2024)
 
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Об этом сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.
Голосование в КрымуГолосование в Крыму
Он отметил, что голосование идет в штатном и спокойном режиме, 1130 участков открылись согласно запланированному времени – в 8 утра, голосование продолжится до 20.00.

"Это действительно очень неплохой результат для 15 часов сегодняшнего дня и тенденция будет продолжаться, может быть, не в таком объеме к сегодняшнему вечеру, тем не менее ощущается, что крымчане активно идут на голосование и осуществляют свое конституционное право", – сказал председатель крымского избиркома.

Он напомнил, что в воскресенье, 17 марта, в Крыму дополнительно будут работать еще 35 временных участков: в медицинских учреждениях и один в СИЗО.
Он отметил, что правоохранительные органы производят досмотр каждого избирателя, пришедшего на избирательный участок, чтобы избежать провокаций и хулиганства. Малышев также напомнил, что в воскресенье, 17 марта, до 14.00 у граждан есть возможность написать заявление, обратившись в участковую избирательную комиссию, о желании проголосовать на дому.
"Если здоровье или какие-то другие причины не позволяют прийти на избирательный участок, такое право есть и им избиратель может воспользоваться", – сказал он.
Михаил Малышев подчеркнул, что крымчане в основном предпочитают голосовать на участках традиционным способом.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
 
Выборы президента РоссииКрымНовости КрымаМихаил МалышевИзбирательная комиссия Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Обстановка в Белгороде после повторной атаки на город снарядами Vampire
18:44Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии
18:24Нам нет дела до них: в Херсонской облдуме ответили Западу
18:01Голосование в Херсонской области: итоги второго дня
17:4315 снарядов РСЗО Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью
17:38Зеленка на избирательных участках – что с бюллетенями
17:17Украинцы повернутся к России только через кровь и страдания – Михалков
16:54В Белгороде за сутки двое погибших и 19 раненых – среди них подросток
16:46Явка впечатляет: наблюдатель из Ганы о выборах в Севастополе
16:19В России на выборах президента проголосовали более 50% избирателей
16:15В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей
15:45В Каховке дрон атаковал памятник жертвам фашистов: погибла женщина
15:37ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
15:13Никита Михалков проголосовал в Симферополе на выборах президента России
14:58Росгвардия обеспечивает безопасность членов избиркома Херсонской области
14:46Сенатор от Херсонщины Кастюкевич проголосовал на выборах президента РФ
14:22"Мы на правильном пути": эксперт из Словакии об отношениях с Россией
14:12Украинские ДРГ не смогли проникнуть на территорию РФ
14:11В Белгороде закрывают торговые центры и отменяют занятия в школах
13:58Лавров: Крым преодолел наследство Украины
Лента новостейМолния