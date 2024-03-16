https://crimea.ria.ru/20240316/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-uzhe-bolee-poloviny-izbirateley-1135739308.html

В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей

В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей - РИА Новости Крым, 16.03.2024

В Крыму на выборах проголосовали уже более половины избирателей

В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T16:15

2024-03-16T16:15

2024-03-16T17:00

выборы президента россии

крым

новости крыма

михаил малышев

избирательная комиссия республики крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В Республике Крым во второй день выборов президента РФ явка на 15:00 составила 897 328 избирателей, что составляет 59,62% от общего количества. Об этом сообщил глава крымского Избиркома Михаил Малышев.Он отметил, что голосование идет в штатном и спокойном режиме, 1130 участков открылись согласно запланированному времени – в 8 утра, голосование продолжится до 20.00.Он напомнил, что в воскресенье, 17 марта, в Крыму дополнительно будут работать еще 35 временных участков: в медицинских учреждениях и один в СИЗО.Он отметил, что правоохранительные органы производят досмотр каждого избирателя, пришедшего на избирательный участок, чтобы избежать провокаций и хулиганства. Малышев также напомнил, что в воскресенье, 17 марта, до 14.00 у граждан есть возможность написать заявление, обратившись в участковую избирательную комиссию, о желании проголосовать на дому.Михаил Малышев подчеркнул, что крымчане в основном предпочитают голосовать на участках традиционным способом.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Участки открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборамиОмбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, инфографика