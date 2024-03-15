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"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами - РИА Новости Крым, 15.03.2024
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
В Севастополе наблюдатели не фиксируют нарушений на избирательных участках, голосование на выборах называют динамичным, проходящим в "боевой атмосфере". Такой... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:12
2024-03-15T17:12
2024-03-15T17:31
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общественная палата севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе наблюдатели не фиксируют нарушений на избирательных участках, голосование на выборах называют динамичным, проходящим в "боевой атмосфере". Такой оценкой процесса с корреспондентом РИА Новости Крым поделились в Центре общественного наблюдения за выборами при Общественной палате Севастополя.На мониторе мелькают окошки, отображая в режиме реального времени видео с камер наблюдения, расположенных на избирательных участках в Севастополе. Всего их в городе 187, но камеры только на 111-ти. На остальных ситуацию с места фиксируют наблюдатели – такая специфика.По ее словам, в целом на участках "атмосфера боевая, полной готовности", и, "к счастью, никаких нарушений на данный момент не зафиксировано".Сама Мария еще не проголосовала: пока некогда из-за работы. Но говорит, что непременно сделает это в ближайшее время на своем избирательном участке, потому что это не просто выбор будущего страны, а выбор будущего в новом мире.Член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения при ОП, юрист Наталья Кирюхина очень довольна тем, как работают на участках наблюдатели. Их она лично готовила в штабе для этой ответственной работы полтора месяца и гордится тем, как все проходит.В течение полутора месяцев она работала в качестве тренера в штабе общественного наблюдения, готовила общественных наблюдателей. Это был курс, который состоял из теоретической и практической части. Читала правовые основы."Мы рассматривали нарушения и ненарушения – кейс, который может произойти на участке. Я чувствую, что наши общественные наблюдатели грамотные и уверенные. И это не исключительно люди пожилого возраста – очень много молодежи: 40%. В этом году процентов 10-15% – это наблюдатели, которые ранее имели опыт наблюдения, то есть у нас большинство – новички", – рассказала Кирюхина.Она также находится в центре общественного наблюдения и следит вместе с коллегами за обстановкой на участках в городе, отмечая, что люди "приходят постоянно, иногда большими коллективами".Ранее председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова рассказала, что в Севастополе в дни выборов президента России будут работать 829 наблюдателей. В ЦОН уточняли, что местных из них около 600, также ожидается приезд пяти наблюдателей из зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240315/kak-prokhodit-golosovanie-v-novykh-regionakh-rossii-1135707442.html
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севастополь, севастопольская городская избирательная комиссия, крым, выборы, выборы президента россии, общество, новости крыма, общественная палата севастополя
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
В Севастополе нарушений на участках для голосования на выборах президента не зафиксировано
17:12 15.03.2024 (обновлено: 17:31 15.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Севастополе наблюдатели не фиксируют нарушений на избирательных участках, голосование на выборах называют динамичным, проходящим в "боевой атмосфере". Такой оценкой процесса с корреспондентом РИА Новости Крым
поделились в Центре общественного наблюдения за выборами при Общественной палате Севастополя.
На мониторе мелькают окошки, отображая в режиме реального времени видео с камер наблюдения, расположенных на избирательных участках в Севастополе. Всего их в городе 187, но камеры только на 111-ти. На остальных ситуацию с места фиксируют наблюдатели – такая специфика.
"На некоторых участках голосуют военные, и в целях безопасности камеры там не работают. На каждом избирательном участке находится 2-3 наблюдателя. Они меняются, у них определенный график дежурств. Все фиксируют, проводят фото- и видеосъемку и отправляют нам в штаб", – объясняет член Центра общественного наблюдения Севастополя Мария Светлакова.
По ее словам, в целом на участках "атмосфера боевая, полной готовности", и, "к счастью, никаких нарушений на данный момент не зафиксировано".
Сама Мария еще не проголосовала: пока некогда из-за работы. Но говорит, что непременно сделает это в ближайшее время на своем избирательном участке, потому что это не просто выбор будущего страны, а выбор будущего в новом мире.
"В рамках того, что происходит переустройство глобального миропорядка, безусловно, выборы в Российской Федерации это очень ответственно и важный шаг, который должен сделать каждый гражданин. Это исторический выбор", – считает общественник.
Член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения при ОП, юрист Наталья Кирюхина очень довольна тем, как работают на участках наблюдатели. Их она лично готовила в штабе для этой ответственной работы полтора месяца и гордится тем, как все проходит.
В течение полутора месяцев она работала в качестве тренера в штабе общественного наблюдения, готовила общественных наблюдателей. Это был курс, который состоял из теоретической и практической части. Читала правовые основы.
"Мы рассматривали нарушения и ненарушения – кейс, который может произойти на участке. Я чувствую, что наши общественные наблюдатели грамотные и уверенные. И это не исключительно люди пожилого возраста – очень много молодежи: 40%. В этом году процентов 10-15% – это наблюдатели, которые ранее имели опыт наблюдения, то есть у нас большинство – новички", – рассказала Кирюхина.
Она также находится в центре общественного наблюдения и следит вместе с коллегами за обстановкой на участках в городе, отмечая, что люди "приходят постоянно, иногда большими коллективами".
"Я вижу, как динамично идет голосование. На каждом избирательном участке постоянно находятся избиратели. То есть нет такого, чтобы мы посмотрели на экраны мониторов и увидели, что участки пустые", – отметила она.
Ранее председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова рассказала
, что в Севастополе в дни выборов президента России будут работать 829 наблюдателей. В ЦОН уточняли, что местных из них около 600, также ожидается приезд пяти наблюдателей из зарубежья.
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