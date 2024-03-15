Рейтинг@Mail.ru
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240315/atmosfera-boevaya-kak-v-sevastopole-nablyudayut-za-vyborami-1135708206.html
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами - РИА Новости Крым, 15.03.2024
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
В Севастополе наблюдатели не фиксируют нарушений на избирательных участках, голосование на выборах называют динамичным, проходящим в "боевой атмосфере". Такой... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:12
2024-03-15T17:31
выборы президента россии
севастополь
севастопольская городская избирательная комиссия
крым
выборы
выборы президента россии
общество
новости крыма
общественная палата севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135708656_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9c3f5ae4462f5fae30788aa5422626e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе наблюдатели не фиксируют нарушений на избирательных участках, голосование на выборах называют динамичным, проходящим в "боевой атмосфере". Такой оценкой процесса с корреспондентом РИА Новости Крым поделились в Центре общественного наблюдения за выборами при Общественной палате Севастополя.На мониторе мелькают окошки, отображая в режиме реального времени видео с камер наблюдения, расположенных на избирательных участках в Севастополе. Всего их в городе 187, но камеры только на 111-ти. На остальных ситуацию с места фиксируют наблюдатели – такая специфика.По ее словам, в целом на участках "атмосфера боевая, полной готовности", и, "к счастью, никаких нарушений на данный момент не зафиксировано".Сама Мария еще не проголосовала: пока некогда из-за работы. Но говорит, что непременно сделает это в ближайшее время на своем избирательном участке, потому что это не просто выбор будущего страны, а выбор будущего в новом мире.Член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения при ОП, юрист Наталья Кирюхина очень довольна тем, как работают на участках наблюдатели. Их она лично готовила в штабе для этой ответственной работы полтора месяца и гордится тем, как все проходит.В течение полутора месяцев она работала в качестве тренера в штабе общественного наблюдения, готовила общественных наблюдателей. Это был курс, который состоял из теоретической и практической части. Читала правовые основы."Мы рассматривали нарушения и ненарушения – кейс, который может произойти на участке. Я чувствую, что наши общественные наблюдатели грамотные и уверенные. И это не исключительно люди пожилого возраста – очень много молодежи: 40%. В этом году процентов 10-15% – это наблюдатели, которые ранее имели опыт наблюдения, то есть у нас большинство – новички", – рассказала Кирюхина.Она также находится в центре общественного наблюдения и следит вместе с коллегами за обстановкой на участках в городе, отмечая, что люди "приходят постоянно, иногда большими коллективами".Ранее председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова рассказала, что в Севастополе в дни выборов президента России будут работать 829 наблюдателей. В ЦОН уточняли, что местных из них около 600, также ожидается приезд пяти наблюдателей из зарубежья.Читайте также на РИА Новости Крым:Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240315/kak-prokhodit-golosovanie-v-novykh-regionakh-rossii-1135707442.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135708656_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_117cf3c797304cf389ab431e0f7e30a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, севастопольская городская избирательная комиссия, крым, выборы, выборы президента россии, общество, новости крыма, общественная палата севастополя
"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами

В Севастополе нарушений на участках для голосования на выборах президента не зафиксировано

17:12 15.03.2024 (обновлено: 17:31 15.03.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе наблюдатели не фиксируют нарушений на избирательных участках, голосование на выборах называют динамичным, проходящим в "боевой атмосфере". Такой оценкой процесса с корреспондентом РИА Новости Крым поделились в Центре общественного наблюдения за выборами при Общественной палате Севастополя.
На мониторе мелькают окошки, отображая в режиме реального времени видео с камер наблюдения, расположенных на избирательных участках в Севастополе. Всего их в городе 187, но камеры только на 111-ти. На остальных ситуацию с места фиксируют наблюдатели – такая специфика.
"На некоторых участках голосуют военные, и в целях безопасности камеры там не работают. На каждом избирательном участке находится 2-3 наблюдателя. Они меняются, у них определенный график дежурств. Все фиксируют, проводят фото- и видеосъемку и отправляют нам в штаб", – объясняет член Центра общественного наблюдения Севастополя Мария Светлакова.
По ее словам, в целом на участках "атмосфера боевая, полной готовности", и, "к счастью, никаких нарушений на данный момент не зафиксировано".
Сама Мария еще не проголосовала: пока некогда из-за работы. Но говорит, что непременно сделает это в ближайшее время на своем избирательном участке, потому что это не просто выбор будущего страны, а выбор будущего в новом мире.
"В рамках того, что происходит переустройство глобального миропорядка, безусловно, выборы в Российской Федерации это очень ответственно и важный шаг, который должен сделать каждый гражданин. Это исторический выбор", – считает общественник.
Член Общественной палаты Севастополя и Центра общественного наблюдения при ОП, юрист Наталья Кирюхина очень довольна тем, как работают на участках наблюдатели. Их она лично готовила в штабе для этой ответственной работы полтора месяца и гордится тем, как все проходит.
В течение полутора месяцев она работала в качестве тренера в штабе общественного наблюдения, готовила общественных наблюдателей. Это был курс, который состоял из теоретической и практической части. Читала правовые основы.
"Мы рассматривали нарушения и ненарушения – кейс, который может произойти на участке. Я чувствую, что наши общественные наблюдатели грамотные и уверенные. И это не исключительно люди пожилого возраста – очень много молодежи: 40%. В этом году процентов 10-15% – это наблюдатели, которые ранее имели опыт наблюдения, то есть у нас большинство – новички", – рассказала Кирюхина.
Она также находится в центре общественного наблюдения и следит вместе с коллегами за обстановкой на участках в городе, отмечая, что люди "приходят постоянно, иногда большими коллективами".
"Я вижу, как динамично идет голосование. На каждом избирательном участке постоянно находятся избиратели. То есть нет такого, чтобы мы посмотрели на экраны мониторов и увидели, что участки пустые", – отметила она.
Ранее председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова рассказала, что в Севастополе в дни выборов президента России будут работать 829 наблюдателей. В ЦОН уточняли, что местных из них около 600, также ожидается приезд пяти наблюдателей из зарубежья.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму
Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента
Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе
Как проходит голосование в новых регионах РФ
17:05Выборы президента России
Как проходит голосование в новых регионах России
 
Выборы президента РоссииСевастопольСевастопольская городская избирательная комиссияКрымВыборыВыборы президента РоссииОбществоНовости КрымаОбщественная палата Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю
17:20Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах
17:12"Атмосфера боевая": как в Севастополе наблюдают за выборами
17:05Как проходит голосование в новых регионах России
16:55На скале в Ялте развернули 28-метровые флаги России и Крыма
16:51Армия России атакует на всех направлениях – освобожден населенный пункт
16:46В Крыму проголосовали 28% избирателей – Малышев
16:40ПСБ открыл в Симферополе офис для обслуживания крупного бизнеса
16:3950 высокоточных ударов: разбиты арсеналы ВСУ и цеха с беспилотниками
16:36ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
16:36В Крыму женщина пыталась испортить бюллетени на избирательном участке
16:21Армия и силовики предотвратили попытки прорыва ВСУ границы России
16:17РНКБ профинансировал строительство ЖК в Симферополе
16:05Очередь у Крымского моста выросла почти вдвое
16:01В Симферополе на дому проголосовал "настоящий полковник"
15:56Володин поздравил полуостров с 10-летием Крымской весны
15:40В Севастополе в районе Северного и Южного молов слышно стрельбу
15:31Канатную дорогу на Ай-Петри откроют на два месяца раньше заявленного
15:15Эпохальное решение: Матвиенко поздравила крымчан с юбилеем Крымской весны
14:59СК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика
Лента новостейМолния