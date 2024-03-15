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Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Выборы президента России
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Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента
Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев первым среди представителей власти города проголосовал на участке №95, отметив, что не сомневался в своем выборе и в... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T09:33
2024-03-15T09:33
выборы президента россии
севастополь
михаил развожаев
выборы
политика
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев первым среди представителей власти города проголосовал на участке №95, отметив, что не сомневался в своем выборе и в севастопольцах, которые ждали открытия избирательных участков еще до 8 часов утра.Он также признался, что настроение у него самого "сегодня приподнятое, праздничное, спокойное и уверенное".В Севастополе в дни выборов президента РФ открыты 187 постоянных и один временный участок – в городской больнице №1. Всего в городе зарегистрировано 335 295 избирателей. Также проголосовать на четырех участках могут граждане РФ, не имеющие постоянного места регистрации в России.На всех участках работают 2475 членов комиссии. Для голосования изготовлено 333 900 избирательных бюллетеней. Наблюдение осуществляют около 830 наблюдателей, также ожидается прибытие пяти международных.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов проголосовал на президентских выборах в КрымуВ Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе
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севастополь, михаил развожаев, выборы, политика, общество, новости крыма, видео
Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах президента России

09:33 15.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев первым среди представителей власти города проголосовал на участке №95, отметив, что не сомневался в своем выборе и в севастопольцах, которые ждали открытия избирательных участков еще до 8 часов утра.

"Естественно, я поинтересовался, как утром обстоят дела, когда открылись участки в 8 часов. Практически на всех участках нашего города, которые были сегодня открыты, люди пришли даже раньше и ждали возможности сделать свой выбор, проголосовать. Я вам честно говорю, в севастопольцах даже не сомневался", – сказал губернатор.

Он также признался, что настроение у него самого "сегодня приподнятое, праздничное, спокойное и уверенное".
"Я пришел, сделал свой выбор. В выборе своем я никогда не сомневался. Надеюсь, что сегодня большинство севастопольцев, ну либо не сегодня, а в предстоящие три дня, придут на выборы. И я всех прошу это обязательно сделать, сделать исторический выбор, проявить такое же единение и волю, как севастопольцы сделали это 10 лет назад, во время исторического референдума", – заключил глава города.
В Севастополе в дни выборов президента РФ открыты 187 постоянных и один временный участок – в городской больнице №1. Всего в городе зарегистрировано 335 295 избирателей. Также проголосовать на четырех участках могут граждане РФ, не имеющие постоянного места регистрации в России.
На всех участках работают 2475 членов комиссии. Для голосования изготовлено 333 900 избирательных бюллетеней. Наблюдение осуществляют около 830 наблюдателей, также ожидается прибытие пяти международных.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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Выборы президента РоссииСевастопольМихаил РазвожаевВыборыПолитикаОбществоНовости Крыма
 
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