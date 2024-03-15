https://crimea.ria.ru/20240315/konstantinov-progolosoval-na-prezidentskikh-vyborakh-v-krymu-1135681486.html

Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму

Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сделал свой выбор на голосовании за кандидатов в президенты России и назвал выборы исполнением гражданского долга... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T09:12

2024-03-15T09:12

2024-03-15T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сделал свой выбор на голосовании за кандидатов в президенты России и назвал выборы исполнением гражданского долга всем народом.Он подчеркнул, что крымчане, прошедшие 2014 год, это хорошо понимают.Константинов подчеркнул, что, по его мнению, готовность Крыма к выборам находится на высоком уровне. И в этом он убедился лично в результате работы с местными органами власти на местах."Мы вчера завершили всю работу с местными органами власти по всей республике, объехали абсолютно все регионы, пообщались со своей командой. Главная была задача - подготовить материально-техническую базу, завершить все организационные вопросы и к выборам все готовы", - сказал Константинов.15 марта в 8.00 в Крыму стартовало голосование на выборах президента России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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