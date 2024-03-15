https://crimea.ria.ru/20240315/konstantinov-progolosoval-na-prezidentskikh-vyborakh-v-krymu-1135681486.html
Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму
Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сделал свой выбор на голосовании за кандидатов в президенты России и назвал выборы исполнением гражданского долга... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T09:12
2024-03-15T09:12
2024-03-15T09:20
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сделал свой выбор на голосовании за кандидатов в президенты России и назвал выборы исполнением гражданского долга всем народом.Он подчеркнул, что крымчане, прошедшие 2014 год, это хорошо понимают.Константинов подчеркнул, что, по его мнению, готовность Крыма к выборам находится на высоком уровне. И в этом он убедился лично в результате работы с местными органами власти на местах."Мы вчера завершили всю работу с местными органами власти по всей республике, объехали абсолютно все регионы, пообщались со своей командой. Главная была задача - подготовить материально-техническую базу, завершить все организационные вопросы и к выборам все готовы", - сказал Константинов.15 марта в 8.00 в Крыму стартовало голосование на выборах президента России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе
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крым, россия, выборы, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, общество, политика, новости крыма, видео
Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму
Владимир Константинов назвал выборы президента России гражданским долгом народа
09:12 15.03.2024 (обновлено: 09:20 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сделал свой выбор на голосовании за кандидатов в президенты России и назвал выборы исполнением гражданского долга всем народом.
Он подчеркнул, что крымчане, прошедшие 2014 год, это хорошо понимают.
"Для всей страны очень важный рубеж. Абсолютно убежден, что Россия пойдет тем курсом развития, которого мы все ждем, который мы все выстрадали, который нам всем нужен. Это развитие своей страны, цивилизации, Русского мира. Нам это всем необходимо. На этом пути нас ждет много интересного и много созидания", – ответил он на вопрос журналистов.
Константинов подчеркнул, что, по его мнению, готовность Крыма к выборам находится на высоком уровне. И в этом он убедился лично в результате работы с местными органами власти на местах.
"Мы вчера завершили всю работу с местными органами власти по всей республике, объехали абсолютно все регионы, пообщались со своей командой. Главная была задача - подготовить материально-техническую базу, завершить все организационные вопросы и к выборам все готовы", - сказал Константинов.
15 марта в 8.00 в Крыму стартовало голосование
на выборах президента России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.
Совет Федерации назначил
президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели
из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана.
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