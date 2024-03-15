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В Крыму стартовали выборы президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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В Крыму стартовали выборы президента России
В Крыму стартовали выборы президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Крыму стартовали выборы президента России
В Крыму стартовало голосование на выборах президента России, ровно в 8 утра участки открылись для избирателей. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:00
2024-03-15T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на выборах президента России, ровно в 8 утра участки открылись для избирателей. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. 1130 участков оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, выборы, выборы президента россии, сергей аксенов, республика крым, новости, общество, избирком крыма
В Крыму стартовали выборы президента России

В Крыму стартовали выборы президента России

08:00 15.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка к выборам президента РФ
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на выборах президента России, ровно в 8 утра участки открылись для избирателей. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. 1130 участков оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
Досрочное голосование на выборах президента РФ
08:00
Выборы президента РоссииС 15 по 17 марта в России состоится основное голосование по выборам президента России. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. Следить за ходом голосования будут почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.
 
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