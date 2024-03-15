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"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
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"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе
"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе
В Севастополе открылись избирательные участки, одной из первых на участке № 99 проголосовала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:50
2024-03-15T09:34
выборы президента россии
севастополь
крым
новости
общество
севастопольская городская избирательная комиссия
нина фаустова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе открылись избирательные участки, одной из первых на участке № 99 проголосовала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова."Все участки Севастополя открылись ровно в 8:00 по графику, также стартовало голосование на портале дистанционного электронного голосования. Все наши участки протестированы по всем параметрам безопасности, у нас установлены и включены видеокамеры, настроено оборудование. Члены участковых комиссий приступили к работе", - рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.По ее словам, участие в голосовании для нее – это возможность участвовать в жизни своей страны.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. 1130 участков оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.
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севастополь, крым, новости, общество, севастопольская городская избирательная комиссия, нина фаустова
"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе

В Севастополе открылись избирательные участки на выборах президента РФ

08:50 15.03.2024 (обновлено: 09:34 15.03.2024)
 
© РИА Новости КрымГолосование на выборах президента России в Севастополе
Голосование на выборах президента России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе открылись избирательные участки, одной из первых на участке № 99 проголосовала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
"Все участки Севастополя открылись ровно в 8:00 по графику, также стартовало голосование на портале дистанционного электронного голосования. Все наши участки протестированы по всем параметрам безопасности, у нас установлены и включены видеокамеры, настроено оборудование. Члены участковых комиссий приступили к работе", - рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.
По ее словам, участие в голосовании для нее – это возможность участвовать в жизни своей страны.

"Я выбираю будущее своей страны и своих детей. От моего выбора зависит мое личное будущее. Это и безопасность, и сохранение традиций нашей страны, нашей истории, память о Великой Отечественной войне и тех героях, которые появились во время СВО. Это – и это главное для меня – сохранение суверенитета нашей России", - поделилась Нина Фаустова.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. 1130 участков оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.
 
Выборы президента РоссииСевастопольКрымНовостиОбществоСевастопольская городская избирательная комиссияНина Фаустова
 
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