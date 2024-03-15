https://crimea.ria.ru/20240315/vybiraem-buduschee-svoey-strany-kak-idet-golosovanie-v-sevastopole-1135679584.html

"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе

"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024

"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе

В Севастополе открылись избирательные участки, одной из первых на участке № 99 проголосовала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T08:50

2024-03-15T08:50

2024-03-15T09:34

выборы президента россии

севастополь

крым

новости

общество

севастопольская городская избирательная комиссия

нина фаустова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135676619_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f71fe5fa1882ec09f8154057d5769a92.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе открылись избирательные участки, одной из первых на участке № 99 проголосовала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова."Все участки Севастополя открылись ровно в 8:00 по графику, также стартовало голосование на портале дистанционного электронного голосования. Все наши участки протестированы по всем параметрам безопасности, у нас установлены и включены видеокамеры, настроено оборудование. Члены участковых комиссий приступили к работе", - рассказала она корреспонденту РИА Новости Крым.По ее словам, участие в голосовании для нее – это возможность участвовать в жизни своей страны.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. 1130 участков оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости, общество, севастопольская городская избирательная комиссия, нина фаустова