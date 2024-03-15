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"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:26
2024-03-15T08:26
2024-03-15T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым.На городских участках № 153 и 154 многолюдно. Голосуют как местные, так и "новые крымчане" – люди, которые только недавно переехали на полуостров."Я голосую здесь впервые. И сегодня мне хочется поздравить всех крымчан с праздником – с Крымской весной. Так сложилось, что эти два события проходят одновременно: десятилетие – это большой праздник, и для русского народа выборы – тоже праздник", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым Татьяна.По информации председателя территориальной избирательной комиссии Керчи Любови Сервик, на территории города работает 69 избирательных участков, все они открыты.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, выборы, общество, новости, новости крыма
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
В Керчи проходят выборы президента России
08:26 15.03.2024 (обновлено: 08:56 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Мы на выборы обязательно ходим семьей, практически в полном составе. Приучаем молодое поколение голосовать и обязательно делать свой выбор. Настроение прекрасное", - поделилась керчанка Наталья.
На городских участках № 153 и 154 многолюдно. Голосуют как местные, так и "новые крымчане" – люди, которые только недавно переехали на полуостров.
"Мне 92 года и я всегда хожу на выборы. В Крым приехала из Самары, пока еще до конца не акклиматизировалась. Но мне здесь нравится", - поделилась одна из голосующих.
"Я голосую здесь впервые. И сегодня мне хочется поздравить всех крымчан с праздником – с Крымской весной. Так сложилось, что эти два события проходят одновременно: десятилетие – это большой праздник, и для русского народа выборы – тоже праздник", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым Татьяна.
По информации председателя территориальной избирательной комиссии Керчи Любови Сервик, на территории города работает 69 избирательных участков, все они открыты.
"Все приступили к работе, все избирательные комиссии ждут своих избирателей. Все обеспечены необходимым оборудованием, выданы бюллетени, зарегистрировались наблюдатели. Для удобства избирателей голосование будет проходить не только на избирательных участках. Проголосовать можно на дому, если избиратель по какой-то уважительной причине не сможет прийти лично. Для этого необходимо подать заявление до 14.00 17 марта. Также будет проводиться голосование вне помещения на придомовой территории. Все это для удобства избирателей", - рассказала она.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели
из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.