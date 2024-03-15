https://crimea.ria.ru/20240315/golosovat-idem-semyami-kerch-vybiraet-prezidenta-rossii-1135678060.html

"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России

"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024

"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России

Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T08:26

2024-03-15T08:26

2024-03-15T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым.На городских участках № 153 и 154 многолюдно. Голосуют как местные, так и "новые крымчане" – люди, которые только недавно переехали на полуостров."Я голосую здесь впервые. И сегодня мне хочется поздравить всех крымчан с праздником – с Крымской весной. Так сложилось, что эти два события проходят одновременно: десятилетие – это большой праздник, и для русского народа выборы – тоже праздник", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым Татьяна.По информации председателя территориальной избирательной комиссии Керчи Любови Сервик, на территории города работает 69 избирательных участков, все они открыты.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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