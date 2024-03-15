Рейтинг@Mail.ru
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240315/golosovat-idem-semyami-kerch-vybiraet-prezidenta-rossii-1135678060.html
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T08:26
2024-03-15T08:56
крым
керчь
выборы
общество
новости
новости крыма
выборы президента россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135675542_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_59961211ec32033ce2154a6269c6674d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым.На городских участках № 153 и 154 многолюдно. Голосуют как местные, так и "новые крымчане" – люди, которые только недавно переехали на полуостров."Я голосую здесь впервые. И сегодня мне хочется поздравить всех крымчан с праздником – с Крымской весной. Так сложилось, что эти два события проходят одновременно: десятилетие – это большой праздник, и для русского народа выборы – тоже праздник", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым Татьяна.По информации председателя территориальной избирательной комиссии Керчи Любови Сервик, на территории города работает 69 избирательных участков, все они открыты.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135675542_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_74b0f7465a20c631d3af7341abae98da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, выборы, общество, новости, новости крыма
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России

В Керчи проходят выборы президента России

08:26 15.03.2024 (обновлено: 08:56 15.03.2024)
 
© РИА Новости КрымЛюди идут на избирательные участки в Керчи
Люди идут на избирательные участки в Керчи - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Избирательные участки Керчи ровно в 8 утра открылись для голосования, люди идут на выборы целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Мы на выборы обязательно ходим семьей, практически в полном составе. Приучаем молодое поколение голосовать и обязательно делать свой выбор. Настроение прекрасное", - поделилась керчанка Наталья.
На городских участках № 153 и 154 многолюдно. Голосуют как местные, так и "новые крымчане" – люди, которые только недавно переехали на полуостров.
"Мне 92 года и я всегда хожу на выборы. В Крым приехала из Самары, пока еще до конца не акклиматизировалась. Но мне здесь нравится", - поделилась одна из голосующих.
"Я голосую здесь впервые. И сегодня мне хочется поздравить всех крымчан с праздником – с Крымской весной. Так сложилось, что эти два события проходят одновременно: десятилетие – это большой праздник, и для русского народа выборы – тоже праздник", - рассказала корреспонденту РИА Новости Крым Татьяна.
По информации председателя территориальной избирательной комиссии Керчи Любови Сервик, на территории города работает 69 избирательных участков, все они открыты.
"Все приступили к работе, все избирательные комиссии ждут своих избирателей. Все обеспечены необходимым оборудованием, выданы бюллетени, зарегистрировались наблюдатели. Для удобства избирателей голосование будет проходить не только на избирательных участках. Проголосовать можно на дому, если избиратель по какой-то уважительной причине не сможет прийти лично. Для этого необходимо подать заявление до 14.00 17 марта. Также будет проводиться голосование вне помещения на придомовой территории. Все это для удобства избирателей", - рассказала она.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
 
Выборы президента РоссииКрымКерчьВыборыОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Двое крымчан ответят за незаконную охоту на благородного оленя
09:58Владимир Константинов: Крымская весна – элемент сплочения русской нации
09:49Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
09:48Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны
09:45ВСУ атаковали Белгород: два человека пострадали, повреждены 23 квартиры
09:33Настроение праздничное: Развожаев проголосовал на выборах президента
09:12Константинов проголосовал на президентских выборах в Крыму
09:07В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
09:03В Феодосии стартовал избирательный процесс – обстановка на участках
08:50"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе
08:45Семь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
08:45Аксенов назвал три главные проблемы Крыма
08:37Два беспилотника сбили под Липецком
08:34Ждем избирателей: в Симферополе открылись избирательные участки
08:26"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России
08:24На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ
08:18ВСУ ударили по Донецку: погибли трое детей
08:04Взрывы прогремели в Киеве и еще трех областях Украины
08:00В Крыму стартовали выборы президента России
07:54Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
Лента новостейМолния