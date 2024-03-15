https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-otkrylis-vse-1130-izbiratelnykh-uchastkov--malyshev-1135681006.html

В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев

В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев - РИА Новости Крым, 15.03.2024

В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев

В Крыму открылись все избирательные участки для голосования на выборах президента России, все проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Избиркома... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T09:07

2024-03-15T09:07

2024-03-15T09:22

выборы президента россии

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новости крыма

михаил малышев

избирательная комиссия республики крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму открылись все избирательные участки для голосования на выборах президента России, все проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.17 марта в Крыму откроются еще 35 участков, размещенных в местах временного пребывания граждан – это больницы и следственный изолятор."В подготовке и проведении выборов задействованы 1194 избирательные комиссии, в том числе Избирательная комиссия республики Крым, 28 территориальных избирательных комиссий, 1130 участковых комиссий", - добавил Малышев.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).И уточнил, что в случае возникновений неполадок с дистанционным электронным голосованием все граждане будут иметь возможность проголосовать на избирательных участках.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, общество