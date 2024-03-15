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В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев - РИА Новости Крым, 15.03.2024
В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
В Крыму открылись все избирательные участки для голосования на выборах президента России, все проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Избиркома... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T09:07
2024-03-15T09:07
2024-03-15T09:22
выборы президента россии
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму открылись все избирательные участки для голосования на выборах президента России, все проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.17 марта в Крыму откроются еще 35 участков, размещенных в местах временного пребывания граждан – это больницы и следственный изолятор."В подготовке и проведении выборов задействованы 1194 избирательные комиссии, в том числе Избирательная комиссия республики Крым, 28 территориальных избирательных комиссий, 1130 участковых комиссий", - добавил Малышев.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).И уточнил, что в случае возникновений неполадок с дистанционным электронным голосованием все граждане будут иметь возможность проголосовать на избирательных участках.Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, общество
В Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
Глава Избиркома Малышев: все 1130 избирательных участков Крыма открылись для голосования
09:07 15.03.2024 (обновлено: 09:22 15.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Крыму открылись все избирательные участки для голосования на выборах президента России, все проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
"На территории республики открылись все 1130 избирательных участков. По информации, которую мы получаем с мест, все идет нормально. Участки работают и избиратели в некоторых районах весьма массово приходят на участки", - проинформировал он.
17 марта в Крыму откроются еще 35 участков, размещенных в местах временного пребывания граждан – это больницы и следственный изолятор.
"В подготовке и проведении выборов задействованы 1194 избирательные комиссии, в том числе Избирательная комиссия республики Крым, 28 территориальных избирательных комиссий, 1130 участковых комиссий", - добавил Малышев.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
"За час до начала голосования они были протестированы и своевременно приступили к работе. Сейчас работают штатно все 260 КОИБов", - добавил он.
И уточнил, что в случае возникновений неполадок с дистанционным электронным голосованием все граждане будут иметь возможность проголосовать на избирательных участках.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.