https://crimea.ria.ru/20240315/lyudi-v-pogonakh-sdelayut-dostoynyy-vybor-kolbin-progolosoval-v-sevastopole-1135694593.html

Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе

Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе

Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава Росгвардии Севастополя Сергей Колбин отдал свой голос на выборах президента России, РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T11:57

2024-03-15T11:57

2024-03-15T12:28

выборы президента россии

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава Росгвардии Севастополя Сергей Колбин отдал свой голос на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что в Севастополе в дни выборов президента России безопасность обеспечивают более 700 сотрудников правоохранительных органов.На участок №78, куда пришел сенатор вместе с дочерью и внуком, согласно спискам проголосуют более 2000 человек.По словам председателя участковой избирательной комиссии Татьяны Вакуловой, здесь всегда высокая явка и много людей, как пожилых, так и молодых – приходят семьями.Одна из таких ответственных избирателей – Валентина Николаевна. Она пришла на участок вместе с мужем. Свою гражданскую активность поясняет коротко:"От этого зависит судьба страны – России. А мы всегда за Россию", – сказала избирательница.На соседнем участке № 76, который расположен в другом крыле школы №34 им. Алексея Шостака, по словам председателя Ольги Коваленко, выборы начались с позитивного утра. Участок небольшой, по списку здесь 1276 избирателей, но люди постоянно идут."Хорошо открылись, был гимн, настроение хорошее. Всем ТИК обеспечил, что необходимо, в режиме онлайн мы с ними общаемся, докладываем", - сказала она.В городе открыты 187 участков, еще один, временный, работает в горбольнице №1, где проголосовать могут пациенты медучреждения. Согласно спискам, в Севастополе зарегистрировано 335 295 избирателей. Также проголосовать на четырех участках могут граждане РФ, не имеющие постоянного места регистрации в России. Избирателям было предложено четыре способа голосования на выборах президента: на избирательном участке, на дому, по механизму "Мобильный избиратель" и с использованием Федеральной платформы ДЭГ посредством сети интернет.Ранее на участке проголосовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страныКонстантинов проголосовал на президентских выборах в КрымуЭто исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, выборы, сергей колбин, общество, мнения, политика, новости, видео