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Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе
Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе
Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава Росгвардии Севастополя Сергей Колбин отдал свой голос на выборах президента России, РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T11:57
2024-03-15T11:57
2024-03-15T12:28
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава Росгвардии Севастополя Сергей Колбин отдал свой голос на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости Крым.Он отметил, что в Севастополе в дни выборов президента России безопасность обеспечивают более 700 сотрудников правоохранительных органов.На участок №78, куда пришел сенатор вместе с дочерью и внуком, согласно спискам проголосуют более 2000 человек.По словам председателя участковой избирательной комиссии Татьяны Вакуловой, здесь всегда высокая явка и много людей, как пожилых, так и молодых – приходят семьями.Одна из таких ответственных избирателей – Валентина Николаевна. Она пришла на участок вместе с мужем. Свою гражданскую активность поясняет коротко:"От этого зависит судьба страны – России. А мы всегда за Россию", – сказала избирательница.На соседнем участке № 76, который расположен в другом крыле школы №34 им. Алексея Шостака, по словам председателя Ольги Коваленко, выборы начались с позитивного утра. Участок небольшой, по списку здесь 1276 избирателей, но люди постоянно идут."Хорошо открылись, был гимн, настроение хорошее. Всем ТИК обеспечил, что необходимо, в режиме онлайн мы с ними общаемся, докладываем", - сказала она.В городе открыты 187 участков, еще один, временный, работает в горбольнице №1, где проголосовать могут пациенты медучреждения. Согласно спискам, в Севастополе зарегистрировано 335 295 избирателей. Также проголосовать на четырех участках могут граждане РФ, не имеющие постоянного места регистрации в России. Избирателям было предложено четыре способа голосования на выборах президента: на избирательном участке, на дому, по механизму "Мобильный избиратель" и с использованием Федеральной платформы ДЭГ посредством сети интернет.Ранее на участке проголосовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страныКонстантинов проголосовал на президентских выборах в КрымуЭто исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
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севастополь, выборы, сергей колбин, общество, мнения, политика, новости, видео
Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе
Сенатор Сергей Колбин проголосовал на выборах президента России в Севастополе
11:57 15.03.2024 (обновлено: 12:28 15.03.2024) СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава Росгвардии Севастополя Сергей Колбин отдал свой голос на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
"Сегодня на избирательные участки, кроме обычных севастопольцев, придут и люди в погонах. Военнослужащие, сотрудники правоохранительной системы, представители Росгвардии. Я абсолютно уверен, что люди, которые обеспечивают нашу безопасность, охраняют наш общественный порядок, принимают участие в СВО, будут иметь возможность проголосовать за своего кандидата, за того человека, который нашу страну поведет в будущее, который гарантирует социальные мероприятия, связанные с военнослужащими, который переживает за наше государство", – сказал Колбин.
Он отметил, что в Севастополе в дни выборов президента России безопасность обеспечивают более 700 сотрудников правоохранительных органов.
На участок №78, куда пришел сенатор вместе с дочерью и внуком, согласно спискам проголосуют более 2000 человек.
По словам председателя участковой избирательной комиссии Татьяны Вакуловой, здесь всегда высокая явка и много людей, как пожилых, так и молодых – приходят семьями.
"Здесь люди заселялись в 1970-е годы, и уровень ответственности высокий у этих граждан. Да, они возрастные, но много и молодежи. Молодые семьи приходят. Мы работаем на этом участке уже больше 10 лет и видим, как увеличиваются семьи избирателей. Дети вырастают – приходят и голосуют", – рассказала Вакулова.
Одна из таких ответственных избирателей – Валентина Николаевна. Она пришла на участок вместе с мужем. Свою гражданскую активность поясняет коротко:
"От этого зависит судьба страны – России. А мы всегда за Россию", – сказала избирательница.
На соседнем участке № 76, который расположен в другом крыле школы №34 им. Алексея Шостака, по словам председателя Ольги Коваленко, выборы начались с позитивного утра. Участок небольшой, по списку здесь 1276 избирателей, но люди постоянно идут.
"Хорошо открылись, был гимн, настроение хорошее. Всем ТИК обеспечил, что необходимо, в режиме онлайн мы с ними общаемся, докладываем", - сказала она.
В городе открыты 187 участков, еще один, временный, работает в горбольнице №1, где проголосовать могут пациенты медучреждения. Согласно спискам, в Севастополе зарегистрировано 335 295 избирателей. Также проголосовать на четырех участках могут граждане РФ, не имеющие постоянного места регистрации в России.
Избирателям было предложено четыре способа голосования на выборах президента: на избирательном участке, на дому, по механизму "Мобильный избиратель" и с использованием Федеральной платформы ДЭГ посредством сети интернет.
Совет Федерации назначил
президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.
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