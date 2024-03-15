https://crimea.ria.ru/20240315/aksenov-prizval-krymchan-otdat-svoy-golos-za-buduschee-strany--1135680956.html

Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны

Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Аксенов призвал крымчан отдать свой голос за будущее страны

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России и призвал всех крымчан отдать свой голос за будущее страны. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T09:48

2024-03-15T09:48

2024-03-15T09:48

выборы президента россии

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента России и призвал всех крымчан отдать свой голос за будущее страны. Он подчеркнул, что крымчане сделали правильный выбор в 2014 году, проголосовав за воссоединение с Россией. "Спасибо всем гражданам Российской Федерации - поддержка была все 10 лет, мы один на один с проблемами не оставались. Поэтому свой вклад в развитие нашей большой России крымчане внесут. Уверен, явка будет высокая", - заключил глава республики.15 марта в 8.00 в Крыму стартовало голосование на выборах президента России. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата. Проголосовать можно в течение всех трех дней - участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России"Выбираем будущее своей страны": как идет голосование в Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, видео