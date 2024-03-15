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Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Выборы президента России
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Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России в числе первых избирателей. Об этом он написал в своих соцсетях. РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T09:49
2024-03-15T09:49
выборы президента россии
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России в числе первых избирателей. Об этом он написал в своих соцсетях.По его словам, для Херсонской области выборы президента России являются важным историческим моментом.Губернатор отметил, что сейчас от решения жителей региона зависит будущее.В 8:00 по мск стартовало основное голосование на выборах президента России в Херсонской области. В регионе открылся 61 избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости Крым.В это же время все избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись и в Крыму, все проходит в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов проголосовал на президентских выборах в КрымуНа Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФВ Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, политика, выборы, новости
Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России

09:49 15.03.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России в числе первых избирателей. Об этом он написал в своих соцсетях.
По его словам, для Херсонской области выборы президента России являются важным историческим моментом.
"Сегодня для нашего региона многое впервые — первые выборы президента России. У избирателей есть время на принятие решения — голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Главное — проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право. Дорогие друзья, настал исторический момент — в Херсонской области открылись избирательные участки на выборах президента Российской Федерации", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сейчас от решения жителей региона зависит будущее.
В 8:00 по мск стартовало основное голосование на выборах президента России в Херсонской области. В регионе открылся 61 избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В это же время все избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись и в Крыму, все проходит в штатном режиме.
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Выборы президента РоссииХерсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииОбществоПолитикаВыборыНовости
 
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