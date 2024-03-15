https://crimea.ria.ru/20240315/eto-istoricheskiy-moment-saldo-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135683457.html

Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России

Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Это исторический момент: Сальдо проголосовал на выборах президента России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России в числе первых избирателей. Об этом он написал в своих соцсетях. РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T09:49

2024-03-15T09:49

2024-03-15T09:49

выборы президента россии

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

общество

политика

выборы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135683341_15:0:831:459_1920x0_80_0_0_bd1c9ce94dbe0e5d3e430a97ed80627c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на выборах президента России в числе первых избирателей. Об этом он написал в своих соцсетях.По его словам, для Херсонской области выборы президента России являются важным историческим моментом.Губернатор отметил, что сейчас от решения жителей региона зависит будущее.В 8:00 по мск стартовало основное голосование на выборах президента России в Херсонской области. В регионе открылся 61 избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости Крым.В это же время все избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись и в Крыму, все проходит в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов проголосовал на президентских выборах в КрымуНа Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФВ Крыму открылись все 1130 избирательных участков – Малышев

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, общество, политика, выборы, новости