https://crimea.ria.ru/20240314/skolko-nablyudateley-budut-rabotat-v-sevastopole-na-vyborakh-prezidenta-1135662913.html

Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента

Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента

В Севастополе в дни выборов президента России на избирательных участках для голосования будут работать более 830 наблюдателей, из них свыше 500 – местных и 5 –... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T19:10

2024-03-14T19:10

2024-03-14T19:46

нина фаустова

севастополь

выборы

севгоризбирком

общество

общественная палата севастополя

выборы президента россии

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в дни выборов президента России на избирательных участках для голосования будут работать более 830 наблюдателей, из них свыше 500 – местных и 5 – международных. Это следует из данных Севгоризбиркома и Общественной палаты города, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Как рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, в городе "очень высокая активность кандидатов, партий и штаба общественного наблюдения при Общественной палате Севастополя".По ее словам, в дни голосования все они будут находиться на каждом из 187 избирательных участков: "смотреть, как идет голосование и вечером сравнивать данные комплекса обработки избирательных бюллетеней с данными на утро".Как уточнили РИА Новости Крым в Центре общественного наблюдения, местных наблюдателей будет более 500 человек. Также проконтролировать ход голосования в город прибудут международные наблюдатели.В целях обеспечения безопасности зарубежных гостей дополнительная информация о наблюдателях из других стран не раскрывается преждевременно.По данным Севгоризбиркома, для голосования на выборах президента в Севастополе изготовлено 333 900 избирательных бюллетеней. Все они уже получены и готовятся участковыми комиссиями, сказала Фаустова.Она подчеркнула, что все бюллетени имеют несколько защит, и подделать их невозможно."Здесь специальная бумага, плотность. Формат листа не совпадает с форматом А 4. На каждом бюллетене наклеена марка "Госзнака". Марки мы получили из Москвы, их напечатали в типографиях, где печатают деньги… Все бюллетени защищены танкерной сеткой зеленого цвета. Подделать такой бюллетень либо опустить в КОИБ такой, которые не соответствует всем требованиям, невозможно", – рассказала глава Севизбиркома.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран На выборах президента России возможны провокации – Памфилова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нина фаустова, севастополь, выборы, севгоризбирком, общество, общественная палата севастополя, новости крыма