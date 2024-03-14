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Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента
Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента
В Севастополе в дни выборов президента России на избирательных участках для голосования будут работать более 830 наблюдателей, из них свыше 500 – местных и 5 –... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T19:10
2024-03-14T19:10
2024-03-14T19:46
нина фаустова
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выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в дни выборов президента России на избирательных участках для голосования будут работать более 830 наблюдателей, из них свыше 500 – местных и 5 – международных. Это следует из данных Севгоризбиркома и Общественной палаты города, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Как рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, в городе "очень высокая активность кандидатов, партий и штаба общественного наблюдения при Общественной палате Севастополя".По ее словам, в дни голосования все они будут находиться на каждом из 187 избирательных участков: "смотреть, как идет голосование и вечером сравнивать данные комплекса обработки избирательных бюллетеней с данными на утро".Как уточнили РИА Новости Крым в Центре общественного наблюдения, местных наблюдателей будет более 500 человек. Также проконтролировать ход голосования в город прибудут международные наблюдатели.В целях обеспечения безопасности зарубежных гостей дополнительная информация о наблюдателях из других стран не раскрывается преждевременно.По данным Севгоризбиркома, для голосования на выборах президента в Севастополе изготовлено 333 900 избирательных бюллетеней. Все они уже получены и готовятся участковыми комиссиями, сказала Фаустова.Она подчеркнула, что все бюллетени имеют несколько защит, и подделать их невозможно."Здесь специальная бумага, плотность. Формат листа не совпадает с форматом А 4. На каждом бюллетене наклеена марка "Госзнака". Марки мы получили из Москвы, их напечатали в типографиях, где печатают деньги… Все бюллетени защищены танкерной сеткой зеленого цвета. Подделать такой бюллетень либо опустить в КОИБ такой, которые не соответствует всем требованиям, невозможно", – рассказала глава Севизбиркома.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран На выборах президента России возможны провокации – Памфилова
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нина фаустова, севастополь, выборы, севгоризбирком, общество, общественная палата севастополя, новости крыма
Сколько наблюдателей будут работать в Севастополе на выборах президента
В Севастополе на выборах президента РФ будут работать более 830 наблюдателей
19:10 14.03.2024 (обновлено: 19:46 14.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
В Севастополе в дни выборов президента России на избирательных участках для голосования будут работать более 830 наблюдателей, из них свыше 500 – местных и 5 – международных. Это следует из данных Севгоризбиркома и Общественной палаты города, сообщает корреспондент РИА Новости Крым
.
Как рассказала председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, в городе "очень высокая активность кандидатов, партий и штаба общественного наблюдения при Общественной палате Севастополя".
"Нам поданы списки, о том, что наблюдение будут осуществлять 829 наблюдателей: 350 назначены Общественной палатой города Севастополь, политическими партиями назначены 135 и кандидатами – 344", – рассказала Фаустова на брифинге.
По ее словам, в дни голосования все они будут находиться на каждом из 187 избирательных участков: "смотреть, как идет голосование и вечером сравнивать данные комплекса обработки избирательных бюллетеней с данными на утро".
Как уточнили РИА Новости Крым в Центре
общественного наблюдения, местных наблюдателей будет более 500 человек. Также проконтролировать ход голосования в город прибудут международные наблюдатели.
"Наших местных общественных наблюдателей в Севастополе будет около 520 человек. Международных наблюдателей будет пять", – сообщил член ОП Севастополя Сергей Юхин.
В целях обеспечения безопасности зарубежных гостей дополнительная информация о наблюдателях из других стран не раскрывается преждевременно.
По данным Севгоризбиркома, для голосования на выборах президента в Севастополе изготовлено 333 900 избирательных бюллетеней. Все они уже получены и готовятся участковыми комиссиями, сказала Фаустова.
"Севастополь – уникальный регион: на каждом участке будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней. Нет стандартных ящиков – есть только электронные, которые принимают только по одному бюллетеню и только установленной формы", – уточнила Фаустова.
Она подчеркнула, что все бюллетени имеют несколько защит, и подделать их невозможно.
"Здесь специальная бумага, плотность. Формат листа не совпадает с форматом А 4. На каждом бюллетене наклеена марка "Госзнака". Марки мы получили из Москвы, их напечатали в типографиях, где печатают деньги… Все бюллетени защищены танкерной сеткой зеленого цвета. Подделать такой бюллетень либо опустить в КОИБ такой, которые не соответствует всем требованиям, невозможно", – рассказала глава Севизбиркома.
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