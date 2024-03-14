https://crimea.ria.ru/20240314/na-vyborakh-prezidenta-rossii-vozmozhny-provokatsii---pamfilova-1135647044.html
На выборах президента России возможны провокации - Памфилова
На выборах президента России возможны провокации - Памфилова - РИА Новости Крым, 14.03.2024
На выборах президента России возможны провокации - Памфилова
В России и за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ. Такое заявление сделала глава ЦИК Элла РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T12:43
2024-03-14T12:43
2024-03-14T12:43
выборы президента россии
элла памфилова
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В России и за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ. Такое заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости.По ее словам, провокации против России в дни голосований за рубежом наблюдались и раньше, и, по всей вероятности, в этот раз они не станут последними.На Западе наблюдается беспрецедентное нарушение прав россиян, в том числе, людей ограничивают в их избирательных правах, подчеркнула Памфилова."Проходит это все в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав рядовых, подчеркну, рядовых российских граждан. Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели... А рядовые граждане здесь при чем? У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав", - сказала она.При этом председатель Центризбиркома РФ заявила, что выборы в нашей стране, в отличие от ряда стран Запада, прямые и демократические.Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что на выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.В своем обращении к жителям страны перед трехдневным голосованием лидер страны Владимир Путин указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента РоссииКрым готов к проведению выборов президента – глава ИзбиркомаСовфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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элла памфилова, центральная избирательная комиссия россии (цик), общество, россия, выборы, в мире, провокации, новости
На выборах президента России возможны провокации - Памфилова
Россия справится с возможными провокациями на выборах президента – Памфилова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В России и за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента РФ. Такое заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости.
"Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом… Целый ряд они готовят у нас разного рода (провокаций - ред.). Знаете, на самом деле, мы справимся", - отметила глава ЦИК, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
По ее словам, провокации против России в дни голосований за рубежом наблюдались и раньше, и, по всей вероятности, в этот раз они не станут последними.
На Западе наблюдается беспрецедентное нарушение прав россиян, в том числе, людей ограничивают в их избирательных правах, подчеркнула Памфилова.
"Проходит это все в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав рядовых, подчеркну, рядовых российских граждан. Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели... А рядовые граждане здесь при чем? У нас как раз в пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идет, нарушение прав российских граждан, в том числе ограничение избирательных их прав", - сказала она.
При этом председатель Центризбиркома РФ заявила, что выборы в нашей стране, в отличие от ряда стран Запада, прямые и демократические.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил
, что на выборы президента России в качестве наблюдателей приедут делегации из 36 стран мира.
Совет Федерации назначил президентские выборы
на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
В своем обращении
к жителям страны перед трехдневным голосованием лидер страны Владимир Путин указал на незыблемость принципов демократического государства и подчеркнул крайнюю важность избирательного процесса.
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