Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России
Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
11:20 07.02.2024 (обновлено: 11:39 07.02.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВстреча в Совете Федерации с иностранными наблюдателями на выборах
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму.
Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства был принят Госдумой 31 января. Возможность конфискации активов ранее уже была предусмотрена российским законодательством за террористические и экстремистские преступления. В соответствии с новой нормой Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, средств или имущества можно лишиться также за деятельность, направленную против безопасности России, публичные оскорбления и дискредитацию армии.
"К виновным в совершении преступлений против безопасности Российской Федерации будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений", - цитирует первого зампредседателя конституционного комитета Совфеда Владимира Полетаева РИА Новости.
По его совам, мера призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие".
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".
Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
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