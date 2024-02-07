https://crimea.ria.ru/20240207/sovfed-edinoglasno-odobril-zakon-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-o-vs-rf-1134753477.html

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T11:20

2024-02-07T11:20

2024-02-07T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ и призывы к экстремизму.Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства был принят Госдумой 31 января. Возможность конфискации активов ранее уже была предусмотрена российским законодательством за террористические и экстремистские преступления. В соответствии с новой нормой Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, средств или имущества можно лишиться также за деятельность, направленную против безопасности России, публичные оскорбления и дискредитацию армии.По его совам, мера призвана "предотвратить дальнейшее совершение преступления" или "оказать профилактическое воздействие". Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее отметил, что инициатива позволит наказать "негодяев и предателей, совершающих преступления против своей страны, поддерживающих нацистов, позволяющих себе оскорблять наших солдат и офицеров".Законом вносятся изменения в статью о конфискации имущества, расширяется перечень преступлений, по которым она может применяться. В частности, к ним относятся публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, исполнении государственными органами России своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативыЖурналист предложил расширить закон о фейках против армии России

https://crimea.ria.ru/20240131/udar-po-koshelku-aksenov-o-konfiskatsii-imuschestva-za-feyki-o-vs-rossii-1134584248.html

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совет федерации, новости, наказание за дискредитацию вс россии , вооруженные силы россии, закон и право, новости, россия