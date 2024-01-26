Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы
Большая часть общества поддерживает конфискацию имущества за фейки об армии РФ – социолог
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка работает за компьютером
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.
Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества и почетных званий граждан, признанных виновными в преступлениях против безопасности РФ. В частности, к таковым предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и исполнении государственными органами своих полномочий, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
"Большинство россиян поддерживают решение президента и действия Вооруженных сил России. В этой части нашего общества на протяжении длительного времени наблюдается запрос на ужесточение законодательства. Нынешние поправки также востребованы", - сказала Киселева.
В то же время, по мнению эксперта, окончательное принятие данных норм вряд ли существенно сократит число лиц, совершающих подобные преступления.
"Мы вынуждены констатировать, что люди все равно нарушают законы независимо от суровости наказания. Преступления такого рода все равно будут совершать. Но рассчитываем, что все-таки на определенную часть общества эти нормы подействуют", – сказала руководитель крымского филиала ФоРГО.
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