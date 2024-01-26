https://crimea.ria.ru/20240126/konfiskatsiya-imuschestva-za-feyki-v-krymu--otsenili-posledstviya-initsiativy-1134472540.html

Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы

Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Конфискация имущества за фейки: в Крыму оценили последствия инициативы

Запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T11:24

2024-01-26T11:24

2024-01-26T11:24

радио "спутник в крыму"

крым

наказание за дискредитацию вс россии

закон и право

наталья киселева

фейк

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Запрос на ужесточение наказания за преступления против безопасности России в большей части общества назревал давно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества и почетных званий граждан, признанных виновными в преступлениях против безопасности РФ. В частности, к таковым предлагается отнести публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и исполнении государственными органами своих полномочий, а также публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.В то же время, по мнению эксперта, окончательное принятие данных норм вряд ли существенно сократит число лиц, совершающих подобные преступления."Мы вынуждены констатировать, что люди все равно нарушают законы независимо от суровости наказания. Преступления такого рода все равно будут совершать. Но рассчитываем, что все-таки на определенную часть общества эти нормы подействуют", – сказала руководитель крымского филиала ФоРГО.Читайте также на РИА Новости Крым:Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииСуд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, наказание за дискредитацию вс россии , закон и право, наталья киселева, фейк, общество, мнения