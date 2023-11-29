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Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ
Суд в Москве заочно арестовал ранее проживавшую в Крыму украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) по обвинению в распространении ложной информации о... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T17:29
2023-11-29T17:29
джамала
украина
закон и право
наказание за дискредитацию вс россии
новости
прокуратура москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Москве заочно арестовал ранее проживавшую в Крыму украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии. Об этом сообщает столичная прокуратура.По данным ведомства, в апреле прошлого года Джамала опубликовала на своей странице в социальной сети запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.Согласно УК РФ, Джамале грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.Ранее МВД России объявило Джамаладинову в розыск.Джамала – украинская певица крымско-татарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Родилась в Киргизии, в 1989 году с семьей переехала в Крым. Детство провела в селе Малореченское в Алуште.Окончила киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала. В 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение".Неоднократно публично выступала против воссоединения Крыма с Россией. При этом, по данным некоторых украинских журналистов, Джамала выступала с концертами в России после марта 2014 года.Также неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине. В то же время концертный директор певицы в апреле 2022 года заявлял, что Джамала готова работать в России, поскольку "работа никак не связана с ее политическими взглядами".По данным украинских СМИ, Джамаладинова проживает за рубежом.Читайте также на РИА Новости Крым:Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил РоссииКрымчанин получил срок за дискредитацию военных РоссииНовый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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джамала, украина, закон и право, наказание за дискредитацию вс россии , новости, прокуратура москвы
Суд заочно арестовал экс-крымчанку Джамалу по делу о фейках об армии РФ

Суд заочно арестовал певицу Джамалу по обвинению в распространении фейков об армии России

17:29 29.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжамала
Джамала - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Москве заочно арестовал ранее проживавшую в Крыму украинскую певицу Сусану Джамаладинову (Джамалу) по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, в апреле прошлого года Джамала опубликовала на своей странице в социальной сети запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.
"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске", - говорится в сообщении.
Согласно УК РФ, Джамале грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее МВД России объявило Джамаладинову в розыск.
Джамала – украинская певица крымско-татарского и армянского происхождения, народная артистка Украины. Родилась в Киргизии, в 1989 году с семьей переехала в Крым. Детство провела в селе Малореченское в Алуште.
Окончила киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала. В 2016 году стала победительницей песенного конкурса "Евровидение".
Неоднократно публично выступала против воссоединения Крыма с Россией. При этом, по данным некоторых украинских журналистов, Джамала выступала с концертами в России после марта 2014 года.
Также неоднократно высказывалась против проведения специальной военной операции на Украине. В то же время концертный директор певицы в апреле 2022 года заявлял, что Джамала готова работать в России, поскольку "работа никак не связана с ее политическими взглядами".
По данным украинских СМИ, Джамаладинова проживает за рубежом.
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