https://crimea.ria.ru/20231103/krymchanin-poluchil-srok-za-diskreditatsiyu-voennykh-rossii-1132540987.html

Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России

Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России

Суд приговорил 37-летнего жителя Крыма к году и шести месяцам заключения за повторный случай дискредитации Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T11:56

2023-11-03T11:56

2023-11-03T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил 37-летнего жителя Крыма к году и шести месяцам заключения за повторный случай дискредитации Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за публичные сообщения, дискредитирующие российских военных. Однако в марте этого года он повторно опубликовал аналогичное сообщение в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте".Свою вину подсудимый признал и полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к полутора годам заключения в колонии-поселении и дополнительно запретил в течение трех лет администрировать сайты, а также размещать обращения и иные материалы в интернете. Пока приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнениеКрымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии РоссииВандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года

https://crimea.ria.ru/20230921/v-yalte-nakazali-lyubitelya-natsistskikh-lozungov-1131571294.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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