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Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России
Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России
Суд приговорил 37-летнего жителя Крыма к году и шести месяцам заключения за повторный случай дискредитации Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T11:56
2023-11-03T11:56
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил 37-летнего жителя Крыма к году и шести месяцам заключения за повторный случай дискредитации Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за публичные сообщения, дискредитирующие российских военных. Однако в марте этого года он повторно опубликовал аналогичное сообщение в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте".Свою вину подсудимый признал и полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к полутора годам заключения в колонии-поселении и дополнительно запретил в течение трех лет администрировать сайты, а также размещать обращения и иные материалы в интернете. Пока приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнениеКрымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии РоссииВандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
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крым, феодосия, феодосийской городской суд , общество, закон и право, приговор, наказание за дискредитацию вс россии , новости крыма, вооруженные силы россии, новости сво
Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России

Суд приговорил крымчанина к 1,5 годам колонии за повторную дискредитацию ВС России

11:56 03.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил 37-летнего жителя Крыма к году и шести месяцам заключения за повторный случай дискредитации Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.
Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за публичные сообщения, дискредитирующие российских военных. Однако в марте этого года он повторно опубликовал аналогичное сообщение в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте".
"Умышленно опубликовал текстовые сообщения, доступные для обозрения участникам группового чата, в которых высмеял современное оснащение Вооруженных Сил РФ военной техникой, а также негативно высказался об участии ВС РФ в специальной военной операции на территории Украины, а также на территории республик ДНР и ЛНР, и политическом курсе Российской Федерации в целом", - уточнили в суде.
Свою вину подсудимый признал и полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к полутора годам заключения в колонии-поселении и дополнительно запретил в течение трех лет администрировать сайты, а также размещать обращения и иные материалы в интернете. Пока приговор не вступил в законную силу.
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