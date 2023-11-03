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Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России
Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России
Суд приговорил 37-летнего жителя Крыма к году и шести месяцам заключения за повторный случай дискредитации Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T11:56
2023-11-03T11:56
2023-11-03T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Суд приговорил 37-летнего жителя Крыма к году и шести месяцам заключения за повторный случай дискредитации Вооруженных сил России в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Феодосийского городского суда.Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за публичные сообщения, дискредитирующие российских военных. Однако в марте этого года он повторно опубликовал аналогичное сообщение в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте".Свою вину подсудимый признал и полностью и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к полутора годам заключения в колонии-поселении и дополнительно запретил в течение трех лет администрировать сайты, а также размещать обращения и иные материалы в интернете. Пока приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнениеКрымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии РоссииВандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
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Крымчанин получил срок за дискредитацию военных России
Суд приговорил крымчанина к 1,5 годам колонии за повторную дискредитацию ВС России