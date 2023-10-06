https://crimea.ria.ru/20231006/krymchanin-poluchil-arest-na-15-sutok-za-diskreditatsiyu-armii-rossii-1131906612.html

Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России

Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России

Суд в Крыму приговорил 49-летнего жителя Евпатории к административному аресту на 15 суток и штрафу в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T18:27

2023-10-06T18:27

2023-10-06T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 49-летнего жителя Евпатории к административному аресту на 15 суток и штрафу в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, мужчина в поселке Мирный ходил по пляжу в футболке с изображением перечеркнутого символа, посвященного героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции.Евпаториец также кричал вслед проезжающим машинам с военнослужащими лозунги, пропаганда которых запрещены федеральными законами.Сотрудники МВД и Росгвардии задержали нарушителя. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.В отношении правонарушителя составлены административные протоколы о дискредитации ВС РФ и невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

https://crimea.ria.ru/20230912/zhitel-bakhchisaraya-otvetit-za-proukrainskie-tatuirovki-1131356996.html

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