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Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России
Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России
Суд в Крыму приговорил 49-летнего жителя Евпатории к административному аресту на 15 суток и штрафу в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T18:27
2023-10-06T18:27
2023-10-06T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 49-летнего жителя Евпатории к административному аресту на 15 суток и штрафу в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.По данным ведомства, мужчина в поселке Мирный ходил по пляжу в футболке с изображением перечеркнутого символа, посвященного героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции.Евпаториец также кричал вслед проезжающим машинам с военнослужащими лозунги, пропаганда которых запрещены федеральными законами.Сотрудники МВД и Росгвардии задержали нарушителя. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.В отношении правонарушителя составлены административные протоколы о дискредитации ВС РФ и невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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РИА Новости Крым
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суд, новости крыма, крым, евпатория, мвд по республике крым, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), штрафы
Крымчанин получил арест на 15 суток за дискредитацию армии России
Крымчанину назначили админарест на 15 суток и штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 49-летнего жителя Евпатории к административному аресту на 15 суток и штрафу в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, мужчина в поселке Мирный ходил по пляжу в футболке с изображением перечеркнутого символа, посвященного героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции.
Евпаториец также кричал вслед проезжающим машинам с военнослужащими лозунги, пропаганда которых запрещены федеральными законами.
Сотрудники МВД и Росгвардии задержали нарушителя. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы о дискредитации ВС РФ и невыполнении требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
"Согласно решению суда, правонарушителю назначено наказание в виде 15 суток административного ареста, а также ему предстоит выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей", – говорится в сообщении.