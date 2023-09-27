Рейтинг@Mail.ru
Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230927/vandal-i-lyubitel-vsu-iz-sevastopolya-mozhet-sest-na-tri-goda-1131689597.html
Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
Три года лишения свободы грозит 21-летнему жителю Севастополя, который уже привлекался к ответственности за осквернение флага России и дискредитацию ВС РФ, а... РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T10:33
2023-09-27T10:33
севастополь
полиция севастополя
новости крыма
крым
вандалы
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
экстремизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_1cb5caccebe09b45100bfc67080b9b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Три года лишения свободы грозит 21-летнему жителю Севастополя, который уже привлекался к ответственности за осквернение флага России и дискредитацию ВС РФ, а теперь стал фигурантом уголовного дела о вандализме за нанесение рисунков с символикой украинских националистов на объекты инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по городу.В полиции сообщили, что ранее, в августе, молодого человека, который надругался над государственным флагом РФ у памятника адмиралу Федоту Клокачеву в Артиллерийской бухте Севастополя, задержали сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю.Кроме того, на него составили протокол об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Тогда суд назначил ему за содеянное штраф 40 тыс. рублей.Однако выяснилось: это не все, что задержанный предпринимал, стремясь публично демонстрировать свое неуважение к российскому обществу и власти, отметили в ведомстве.Отдел дознания ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбудил в отношении молодого человека уголовное дело о вандализме. По статье УК РФ ему грозит до 3 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье Вандалы осквернили военный памятник в Молдове Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:1068_1920x0_80_0_0_49b29ff7e17fdf1282fe1d8863c3ee94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, полиция севастополя, новости крыма, крым, вандалы, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), экстремизм
Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года

В Севастополе за вандализм с символикой украинских нацистов осудят 21-летнего жителя

10:33 27.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Три года лишения свободы грозит 21-летнему жителю Севастополя, который уже привлекался к ответственности за осквернение флага России и дискредитацию ВС РФ, а теперь стал фигурантом уголовного дела о вандализме за нанесение рисунков с символикой украинских националистов на объекты инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по городу.
В полиции сообщили, что ранее, в августе, молодого человека, который надругался над государственным флагом РФ у памятника адмиралу Федоту Клокачеву в Артиллерийской бухте Севастополя, задержали сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю.
Кроме того, на него составили протокол об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Тогда суд назначил ему за содеянное штраф 40 тыс. рублей.
Однако выяснилось: это не все, что задержанный предпринимал, стремясь публично демонстрировать свое неуважение к российскому обществу и власти, отметили в ведомстве.
"Полицейские выяснили, что… подозреваемый с помощью аэрозольного баллончика тайком наносил символику украинских националистов на различные объекты инфраструктуры, расположенные в поселке Кача. Рисунки правонарушитель фотографировал на смартфон с целью дальнейшего распространения в социальных сетях и мессенджерах", – рассказали в полиции.
Отдел дознания ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбудил в отношении молодого человека уголовное дело о вандализме. По статье УК РФ ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье
Вандалы осквернили военный памятник в Молдове
Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
 
СевастопольПолиция СевастополяНовости КрымаКрымВандалыФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Экстремизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года
10:16Вспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог
09:5860 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
09:37На Керченской переправе 1,5-метровые волны: как работают паромы
09:18Авария оставила без воды центр Симферополя
09:00Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
08:55Более 100 новых школьных автобусов получит Херсонская область
08:18Как в Крым вернут днепровскую воду - власти
08:08Крымский мост: ситуация на утро среды
08:03Где в Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов
07:56Жуткая трагедия на свадьбе: более 450 погибших и пострадавших в Ираке
07:52Сколько домов повреждено в Курской области за время обстрелов
07:43На Купянском направлении отбита атака и сожжены наблюдательные пункты ВСУ
07:14Крымский мост открыт
07:00Крымский мост закрыт
06:53Как работают филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске
06:31Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеря
06:02Жителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
00:01Тепло и ветрено – погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
Лента новостейМолния