https://crimea.ria.ru/20230927/vandal-i-lyubitel-vsu-iz-sevastopolya-mozhet-sest-na-tri-goda-1131689597.html

Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года

Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Вандал и любитель ВСУ из Севастополя может сесть на три года

Три года лишения свободы грозит 21-летнему жителю Севастополя, который уже привлекался к ответственности за осквернение флага России и дискредитацию ВС РФ, а... РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T10:33

2023-09-27T10:33

2023-09-27T10:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Три года лишения свободы грозит 21-летнему жителю Севастополя, который уже привлекался к ответственности за осквернение флага России и дискредитацию ВС РФ, а теперь стал фигурантом уголовного дела о вандализме за нанесение рисунков с символикой украинских националистов на объекты инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по городу.В полиции сообщили, что ранее, в августе, молодого человека, который надругался над государственным флагом РФ у памятника адмиралу Федоту Клокачеву в Артиллерийской бухте Севастополя, задержали сотрудники УФСБ и Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю.Кроме того, на него составили протокол об административном правонарушении за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Тогда суд назначил ему за содеянное штраф 40 тыс. рублей.Однако выяснилось: это не все, что задержанный предпринимал, стремясь публично демонстрировать свое неуважение к российскому обществу и власти, отметили в ведомстве.Отдел дознания ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбудил в отношении молодого человека уголовное дело о вандализме. По статье УК РФ ему грозит до 3 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы осквернили мемориал погибшим в спецоперации в Приморье Вандалы осквернили военный памятник в Молдове Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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