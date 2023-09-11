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Вандалы осквернили военный памятник в Молдове
Вандалы осквернили военный памятник в Молдове - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Вандалы осквернили военный памятник в Молдове
В городе Корнешты Унгенского района Республики Молдова вандалы осквернили Памятник воинам 6-й танковой армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T18:36
2023-09-11T18:36
2023-09-11T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В городе Корнешты Унгенского района Республики Молдова вандалы осквернили Памятник воинам 6-й танковой армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Общественники вызвали на место происшествия полицию, наряда пришлось ждать более двух часов."Если так же оперативно у нас реагируют на убийства, грабежи, автомобильные аварии, то однозначно лучше спасаться самому", - иронизирует он.Как сообщает руководитель координационного комитета "Победа", примар (мэр) города Корнешты узнала об инциденте еще вчера и "поспешила откреститься от памятника", заявив, что он не находится на балансе органов местного самоуправления. Устранить последствия вандализма призвали добровольцев."Оскверненный танк ИС-3 у города Корнешты уже приводят в порядок. К работе подключились добровольцы из города Бельцы. От краски уже очищены гранитные плиты с текстом, идет работа над устранением оскорбительных надписей на постаменте", - отметил Петрович и добавил, что заявление по факту вандализма уже зарегистрировано в местной полиции.Советский танк ИС-3 был запущен в серийное производство в последние дни войны и назван именем Иосифа Сталина. Принять участие в боевых действиях он не успел.Памятник был установлен в городе Корнешты в честь Шестой гавардейской Ордена Красного Знамени танковой армии, которая в годы Великой Отечественной войны первая вышла на границу Советского Союза. Эта армия принимала участие в освобождении Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.Осквернение памятников героям Великой Отечественной войны на территории бывших советских республик происходит регулярно. Так, 29 июня в Киеве неизвестные осквернили бюсты Героев Советского Союза, которые находятся в парке Вечной Славы. Вандалы измазали красной краской и различными надписями бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского, Сидора Ковпака, Павла Рыбалко и Алексея Федорова.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений КиеваУголовное дело возбудили за осквернение памятника "Родина-мать"В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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молдавия, происшествия, в мире, история, великая отечественная война, новости, общество, вандалы, вандализм
Вандалы осквернили военный памятник в Молдове
Вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в Молдове
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В городе Корнешты Унгенского района Республики Молдова вандалы осквернили Памятник воинам 6-й танковой армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Картина маслом, а точнее краской. Подонки залили гранитные плиты, обезобразили постамент, - пишет общественник. - Любопытно, что с момента публикации первого фото с борта танка исчезла надпись "Слава Украине". Видимо, вандалы перевыполнили порученное задание, поспешив закрасить следы".
Общественники вызвали на место происшествия полицию, наряда пришлось ждать более двух часов.
"Если так же оперативно у нас реагируют на убийства, грабежи, автомобильные аварии, то однозначно лучше спасаться самому", - иронизирует он.
Как сообщает руководитель координационного комитета "Победа", примар (мэр) города Корнешты узнала об инциденте еще вчера и "поспешила откреститься от памятника", заявив, что он не находится на балансе органов местного самоуправления. Устранить последствия вандализма призвали добровольцев.
"Оскверненный танк ИС-3 у города Корнешты уже приводят в порядок. К работе подключились добровольцы из города Бельцы. От краски уже очищены гранитные плиты с текстом, идет работа над устранением оскорбительных надписей на постаменте", - отметил Петрович и добавил, что заявление по факту вандализма уже зарегистрировано в местной полиции.
Советский танк ИС-3 был запущен в серийное производство в последние дни войны и назван именем Иосифа Сталина. Принять участие в боевых действиях он не успел.
Памятник был установлен в городе Корнешты в честь Шестой гавардейской Ордена Красного Знамени танковой армии, которая в годы Великой Отечественной войны первая вышла на границу Советского Союза. Эта армия принимала участие в освобождении Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Осквернение памятников героям Великой Отечественной войны на территории бывших советских республик происходит регулярно. Так, 29 июня в Киеве неизвестные осквернили бюсты
Героев Советского Союза, которые находятся в парке Вечной Славы. Вандалы измазали красной краской и различными надписями бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского, Сидора Ковпака, Павла Рыбалко и Алексея Федорова.
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