https://crimea.ria.ru/20230911/vandaly-oskvernili-voennyy-pamyatnik-v-moldove-1131324842.html

Вандалы осквернили военный памятник в Молдове

Вандалы осквернили военный памятник в Молдове - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Вандалы осквернили военный памятник в Молдове

В городе Корнешты Унгенского района Республики Молдова вандалы осквернили Памятник воинам 6-й танковой армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T18:36

2023-09-11T18:36

2023-09-11T18:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В городе Корнешты Унгенского района Республики Молдова вандалы осквернили Памятник воинам 6-й танковой армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.Общественники вызвали на место происшествия полицию, наряда пришлось ждать более двух часов."Если так же оперативно у нас реагируют на убийства, грабежи, автомобильные аварии, то однозначно лучше спасаться самому", - иронизирует он.Как сообщает руководитель координационного комитета "Победа", примар (мэр) города Корнешты узнала об инциденте еще вчера и "поспешила откреститься от памятника", заявив, что он не находится на балансе органов местного самоуправления. Устранить последствия вандализма призвали добровольцев."Оскверненный танк ИС-3 у города Корнешты уже приводят в порядок. К работе подключились добровольцы из города Бельцы. От краски уже очищены гранитные плиты с текстом, идет работа над устранением оскорбительных надписей на постаменте", - отметил Петрович и добавил, что заявление по факту вандализма уже зарегистрировано в местной полиции.Советский танк ИС-3 был запущен в серийное производство в последние дни войны и назван именем Иосифа Сталина. Принять участие в боевых действиях он не успел.Памятник был установлен в городе Корнешты в честь Шестой гавардейской Ордена Красного Знамени танковой армии, которая в годы Великой Отечественной войны первая вышла на границу Советского Союза. Эта армия принимала участие в освобождении Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.Осквернение памятников героям Великой Отечественной войны на территории бывших советских республик происходит регулярно. Так, 29 июня в Киеве неизвестные осквернили бюсты Героев Советского Союза, которые находятся в парке Вечной Славы. Вандалы измазали красной краской и различными надписями бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского, Сидора Ковпака, Павла Рыбалко и Алексея Федорова.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений КиеваУголовное дело возбудили за осквернение памятника "Родина-мать"В Киеве вандалы осквернили бюсты Героев СССР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, происшествия, в мире, история, великая отечественная война, новости, общество, вандалы, вандализм