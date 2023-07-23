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Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"
Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"
Жительница Самары выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, в результате на нее завели РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T19:47
2023-07-23T19:47
новости
волгоград
общество
суд
самара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Жительница Самары выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, в результате на нее завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.Подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет, следует из материалов уголовного дела.Ранее в соцсетях появилось видео, которое было снято подозреваемой в таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!", трогает ее пальцем, напевая при этом веселую мелодию.На Мамаевом кургане во время Великой Отечественной войны проходило одно из ее решающих сражений — Сталинградская битва. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.Читайте также на РИА Новости Крым:Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандаловВ Севастополе трое вандалов осквернили историческое зданиеВ центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФ
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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новости, волгоград, общество, суд, самара
Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"

За осквернение памятника "Родина-мать" в Волгограде завели уголовное дело

19:47 23.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Жительница Самары выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, в результате на нее завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
"Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы г. Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения).
Подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет, следует из материалов уголовного дела.
Ранее в соцсетях появилось видео, которое было снято подозреваемой в таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!", трогает ее пальцем, напевая при этом веселую мелодию.
На Мамаевом кургане во время Великой Отечественной войны проходило одно из ее решающих сражений — Сталинградская битва. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.
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