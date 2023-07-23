https://crimea.ria.ru/20230723/ugolovnoe-delo-za-oskvernenie-pamyatnika-rodina-mat-1130256112.html

Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"

Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать" - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"

Жительница Самары выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, в результате на нее завели РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T19:47

2023-07-23T19:47

2023-07-23T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Жительница Самары выложила в соцсети видео, где она "трогает" грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, в результате на нее завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.Подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане", совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет, следует из материалов уголовного дела.Ранее в соцсетях появилось видео, которое было снято подозреваемой в таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента "Родина-мать зовет!", трогает ее пальцем, напевая при этом веселую мелодию.На Мамаевом кургане во время Великой Отечественной войны проходило одно из ее решающих сражений — Сталинградская битва. Сейчас там расположен памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" с главным монументом "Родина-мать зовет!", а также несколько братских и индивидуальных могил.Читайте также на РИА Новости Крым:Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандаловВ Севастополе трое вандалов осквернили историческое зданиеВ центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФ

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новости, волгоград, общество, суд, самара