https://crimea.ria.ru/20230125/izurodovali-pamyatnik-leninu-v-krymu-razyskivayut-vandalov-1126582514.html
Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
Уголовное дело по факту вандализма возбуждено в Саках из-за осквернения памятника Ленину. Об этом сообщает республиканский главк МВД. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T16:58
2023-01-25T16:58
2023-01-25T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту вандализма возбуждено в Саках из-за осквернения памятника Ленину. Об этом сообщает республиканский главк МВД.Памятник Ленину облили краскойИнцидент произошел накануне в Сакском курортном парке. Мэр города Александр Овдиенко сообщил, что памятник облили краской и исписали нецензурными надписями."Наследники Бандеры, любители побеждать памятники и мемориальные доски совершили акт вандализма в сакском курортном парке. Был облит краской и исписан бранью памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Уверен, как и все предыдущие вандалы и расхитители муниципального имущества они будут найдены и привлечены к ответственности", - написал он на своей странице в ВКонтакте.Также Овдиенко проинформировал, что памятник отреставрируют и благоустроят.Уголовное дело о вандализмеВ среду сакская полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения памятника. Правоохранители установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, сейчас они изучают записи камер видеонаблюдения."Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в МВД по республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое вандалов осквернили историческое зданиеВ центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФВ Минобороны РФ рассказали об уничтожении военных мемориалов на Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новости крыма, крым, саки, вандализм, александр овдиенко, общество, мвд по республике крым, закон и право
Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов
МВД Крыма: в Саках полиция возбудила уголовное дело из-за осквернения памятника Ленину
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту вандализма возбуждено в Саках из-за осквернения памятника Ленину. Об этом сообщает республиканский главк МВД.
Памятник Ленину облили краской
Инцидент произошел накануне в Сакском курортном парке. Мэр города Александр Овдиенко сообщил, что памятник облили краской и исписали нецензурными надписями.
"Наследники Бандеры, любители побеждать памятники и мемориальные доски совершили акт вандализма в сакском курортном парке. Был облит краской и исписан бранью памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Уверен, как и все предыдущие вандалы и расхитители муниципального имущества они будут найдены и привлечены к ответственности", - написал он на своей странице в ВКонтакте.
Также Овдиенко проинформировал, что памятник отреставрируют и благоустроят.
Уголовное дело о вандализме
В среду сакская полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения памятника. Правоохранители установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, сейчас они изучают записи камер видеонаблюдения.
"Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в МВД по республике Крым.
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