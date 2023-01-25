https://crimea.ria.ru/20230125/izurodovali-pamyatnik-leninu-v-krymu-razyskivayut-vandalov-1126582514.html

Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов

Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Изуродовали памятник Ленину: в Крыму разыскивают вандалов

Уголовное дело по факту вандализма возбуждено в Саках из-за осквернения памятника Ленину. Об этом сообщает республиканский главк МВД. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T16:58

2023-01-25T16:58

2023-01-25T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту вандализма возбуждено в Саках из-за осквернения памятника Ленину. Об этом сообщает республиканский главк МВД.Памятник Ленину облили краскойИнцидент произошел накануне в Сакском курортном парке. Мэр города Александр Овдиенко сообщил, что памятник облили краской и исписали нецензурными надписями."Наследники Бандеры, любители побеждать памятники и мемориальные доски совершили акт вандализма в сакском курортном парке. Был облит краской и исписан бранью памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Уверен, как и все предыдущие вандалы и расхитители муниципального имущества они будут найдены и привлечены к ответственности", - написал он на своей странице в ВКонтакте.Также Овдиенко проинформировал, что памятник отреставрируют и благоустроят.Уголовное дело о вандализмеВ среду сакская полиция возбудила уголовное дело по факту осквернения памятника. Правоохранители установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, сейчас они изучают записи камер видеонаблюдения."Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в МВД по республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое вандалов осквернили историческое зданиеВ центре Симферополя осквернили мурал с изображением военнослужащего РФВ Минобороны РФ рассказали об уничтожении военных мемориалов на Украине

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, саки, вандализм, александр овдиенко, общество, мвд по республике крым, закон и право