https://crimea.ria.ru/20230825/zakharova-moldaviyu-prevraschayut-v-souchastnika-voennykh-prestupleniy-kieva-1130955764.html

Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева

Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева

Запад активно втягивает Молдавию в украинский конфликт, накачивая разного рода оружием и превращая в логистический придаток киевского режима и соучастника его... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T19:16

2023-08-25T19:16

2023-08-25T19:16

анастасия захарова

молдавия

украина

новости

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Запад активно втягивает Молдавию в украинский конфликт, накачивая разного рода оружием и превращая в логистический придаток киевского режима и соучастника его военных преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, коллективный Запад продолжает активно втягивать эту страну в конфликт на Украине."Речь идет об экипировке и технике для разминирования, стрелковом оружии, в т. ч. снайперских винтовках и пулеметах, различных видах гранат, а также технических средствах разведки", – отметила Захарова со ссылкой на публикации западных СМИ."Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", – заключила Захарова, подчеркнув, что последствия подобных шагов могут стать катастрофическими.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режимаПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеРумыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС

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анастасия захарова, молдавия, украина, новости, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)