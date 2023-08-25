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Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева
Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева
Запад активно втягивает Молдавию в украинский конфликт, накачивая разного рода оружием и превращая в логистический придаток киевского режима и соучастника его... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T19:16
2023-08-25T19:16
анастасия захарова
молдавия
украина
новости
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Запад активно втягивает Молдавию в украинский конфликт, накачивая разного рода оружием и превращая в логистический придаток киевского режима и соучастника его военных преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, коллективный Запад продолжает активно втягивать эту страну в конфликт на Украине."Речь идет об экипировке и технике для разминирования, стрелковом оружии, в т. ч. снайперских винтовках и пулеметах, различных видах гранат, а также технических средствах разведки", – отметила Захарова со ссылкой на публикации западных СМИ."Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", – заключила Захарова, подчеркнув, что последствия подобных шагов могут стать катастрофическими.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: пытки мигрантов в Латвии – сущность нацистского режимаПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеРумыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС
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анастасия захарова, молдавия, украина, новости, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева

Запад превращает нейтральную Молдавию в соучастника военных преступлений Киева - Захарова

19:16 25.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Запад активно втягивает Молдавию в украинский конфликт, накачивая разного рода оружием и превращая в логистический придаток киевского режима и соучастника его военных преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, коллективный Запад продолжает активно втягивать эту страну в конфликт на Украине.
"Речь идет об экипировке и технике для разминирования, стрелковом оружии, в т. ч. снайперских винтовках и пулеметах, различных видах гранат, а также технических средствах разведки", – отметила Захарова со ссылкой на публикации западных СМИ.
Представитель российского МИД отметила, что таким образом Молдавию превращают в логистический придаток киевского режима. Причем особую обеспокоенность вызывает информация о проработке "вопроса размещения в Молдавии складов американского вооружения, которое, по мнению молдавских аналитиков, впоследствии может направляться на нужды ВСУ", подчеркнула она.
"Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", – заключила Захарова, подчеркнув, что последствия подобных шагов могут стать катастрофическими.
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Анастасия ЗахароваМолдавияУкраинаНовостиПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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