https://crimea.ria.ru/20230503/pridnestrovskiy-variant-mogut-li-vsu-poyti-na-provokatsiyu-v-regione-1128509182.html
Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе
Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе
В условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T15:05
2023-05-03T15:05
2023-05-03T15:05
эксклюзивы риа новости крым
приднестровье
украина
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
мнения
сво
россия
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426852_0:0:3537:1990_1920x0_80_0_0_0de882e4e47bbd65a3b0b9b35e17683d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской Республики, однако подталкиваемый западом Киев, пускается "во все тяжкие", поэтому полностью исключать возможность такой попытки нельзя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.В среду в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья. С 9 по 15 мая одна группировка украинских боевиков должна пойти на Тирасполь, чтобы отвлечь российские войска, тем временем вторая попытается захватить склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна, пишет со ссылкой на источник RT. Мнение политолога"Я бы относилась к такой информации с определенным скепсисом, не исключая все же того, что такое может быть", - говорит Харитонова.Она напоминает, что сценарии такого типа озвучиваются украинскими пропагандистами, официальными лицами и военными уже больше года - с начала спецоперации, поскольку открытие "второго фронта" в Приднестровье, где проживает 240 тыс. российских граждан и стоят российские миротворцы, по мнению Киева, могло бы отвлечь основные вооруженные силы РФ с донбасского направления. Однако даже в начале спецоперации этот сценарий не был реализован, тем более сложным его воплощение становится для ВСУ в текущей ситуации, считает политолог.В случае, если такой сценарий все же реализуется, спрогнозировать результат сложно, продолжает политолог, но предлагает опираться на официальные заявления МИД России, который неоднократно предупреждал: любые попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье без ответа не останутся."Уверена, у нашего политического руководства есть разнообразные варианты, каким образом реагировать, если эта угроза станет реальной", - добавила она.Ситуация на границах ПриднестровьяРанее Киев официально признавал скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской Республикой. В ВСУ объясняли это "гипотетической угрозой со стороны России".Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявлял, что между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей о проведении военной операции в ПМР, а размещение Украиной войск где-либо на своей территории является "ее неотъемлемым суверенным правом". Игнатьев также заверил, что охрана складов вооружений в Колбасне, которые, по мнению ряда экспертов, могут быть целью украинских провокаций, обеспечивается на должном уровне. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле заявлял, что Россия "не расслабляется" и учитывает в своем военно-политическом и дипломатическом планировании все попытки Запада создать "второй фронт" против РФ на постсоветском пространстве, в частности, в Грузии и Молдавии. Читайте также на РИА Новости Крым:Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров ПриднестровьяГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФЭксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье
https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-vsu-nachnut-nastupat-i-budet-li-ataka-na-krym--zayavlenie-blinkena-1128031156.html
https://crimea.ria.ru/20230309/sbu-gotovila-ubiystvo-pervykh-lits-pridnestrovya-1127426966.html
приднестровье
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127426852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5034018866faf314f3babeb5a2679c53.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
приднестровье, украина, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, мнения, сво, россия, вооруженные силы россии, новости
Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе
Политолог Харитонова оценила вероятность провокаций ВСУ в Приднестровье
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
В условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ
не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской Республики, однако подталкиваемый западом Киев, пускается "во все тяжкие", поэтому полностью исключать возможность такой попытки нельзя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.
В среду в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья. С 9 по 15 мая одна группировка украинских боевиков должна пойти на Тирасполь, чтобы отвлечь российские войска, тем временем вторая попытается захватить склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна, пишет со ссылкой на источник RT.
Мнение политолога
"Я бы относилась к такой информации с определенным скепсисом, не исключая все же того, что такое может быть", - говорит Харитонова.
Она напоминает, что сценарии такого типа озвучиваются украинскими пропагандистами, официальными лицами и военными уже больше года - с начала спецоперации, поскольку открытие "второго фронта" в Приднестровье, где проживает 240 тыс. российских граждан и стоят российские миротворцы, по мнению Киева, могло бы отвлечь основные вооруженные силы РФ с донбасского направления. Однако даже в начале спецоперации этот сценарий не был реализован, тем более сложным его воплощение становится для ВСУ в текущей ситуации, считает политолог.
"Если посмотреть последнюю военную аналитику, особенно в контексте подготовки к этому самому контрнаступлению, можно увидеть, что у ВСУ очень серьезные сложности с ресурсами, в первую очередь с живой силой. У них нет лишних подразделений, которые они могли бы спокойно перенаправить на запад. Этот аргумент был актуален год назад, и сейчас актуален в еще большей степени. Я бы не стала расслабляться - Запад, все же, толкает Киев на различные шаги - но в то же время призываю относиться критично к такого типа информации, потому что это больше напоминает очередную информационно-психологическую операцию", - убеждена Харитонова.
В случае, если такой сценарий все же реализуется, спрогнозировать результат сложно, продолжает политолог, но предлагает опираться на официальные заявления МИД России, который неоднократно предупреждал: любые попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье без ответа не останутся.
"Уверена, у нашего политического руководства есть разнообразные варианты, каким образом реагировать, если эта угроза станет реальной", - добавила она.
Ситуация на границах Приднестровья
Ранее Киев официально признавал скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской Республикой. В ВСУ объясняли это "гипотетической угрозой со стороны России".
Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявлял
, что между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей о проведении военной операции в ПМР, а размещение Украиной войск где-либо на своей территории является "ее неотъемлемым суверенным правом".
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, в свою очередь, заявлял, что ситуация на границах республики с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. В то же время заявления определенных представителей украинских властей "не добавляют стабильности и создают напряжение", отмечал глава МИД республики.
Игнатьев также заверил, что охрана складов вооружений в Колбасне, которые, по мнению ряда экспертов, могут быть целью украинских провокаций, обеспечивается на должном уровне.
Глава МИД России Сергей Лавров в апреле заявлял, что Россия "не расслабляется"
и учитывает в своем военно-политическом и дипломатическом планировании все попытки Запада создать "второй фронт" против РФ на постсоветском пространстве, в частности, в Грузии и Молдавии.
Читайте также на РИА Новости Крым: