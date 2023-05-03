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Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе

Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе

В условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T15:05

2023-05-03T15:05

2023-05-03T15:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В условиях подготовки к контрнаступлению ВСУ не располагают достаточным числом живой силы для организации крупных провокаций в районе Приднестровской Молдавской Республики, однако подталкиваемый западом Киев, пускается "во все тяжкие", поэтому полностью исключать возможность такой попытки нельзя. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.В среду в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья. С 9 по 15 мая одна группировка украинских боевиков должна пойти на Тирасполь, чтобы отвлечь российские войска, тем временем вторая попытается захватить склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна, пишет со ссылкой на источник RT. Мнение политолога"Я бы относилась к такой информации с определенным скепсисом, не исключая все же того, что такое может быть", - говорит Харитонова.Она напоминает, что сценарии такого типа озвучиваются украинскими пропагандистами, официальными лицами и военными уже больше года - с начала спецоперации, поскольку открытие "второго фронта" в Приднестровье, где проживает 240 тыс. российских граждан и стоят российские миротворцы, по мнению Киева, могло бы отвлечь основные вооруженные силы РФ с донбасского направления. Однако даже в начале спецоперации этот сценарий не был реализован, тем более сложным его воплощение становится для ВСУ в текущей ситуации, считает политолог.В случае, если такой сценарий все же реализуется, спрогнозировать результат сложно, продолжает политолог, но предлагает опираться на официальные заявления МИД России, который неоднократно предупреждал: любые попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье без ответа не останутся."Уверена, у нашего политического руководства есть разнообразные варианты, каким образом реагировать, если эта угроза станет реальной", - добавила она.Ситуация на границах ПриднестровьяРанее Киев официально признавал скопление украинских войск вдоль границы с Приднестровской Молдавской Республикой. В ВСУ объясняли это "гипотетической угрозой со стороны России".Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявлял, что между Кишиневом и Киевом нет никаких договоренностей о проведении военной операции в ПМР, а размещение Украиной войск где-либо на своей территории является "ее неотъемлемым суверенным правом". Игнатьев также заверил, что охрана складов вооружений в Колбасне, которые, по мнению ряда экспертов, могут быть целью украинских провокаций, обеспечивается на должном уровне. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле заявлял, что Россия "не расслабляется" и учитывает в своем военно-политическом и дипломатическом планировании все попытки Запада создать "второй фронт" против РФ на постсоветском пространстве, в частности, в Грузии и Молдавии. Читайте также на РИА Новости Крым:Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров ПриднестровьяГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФЭксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье

https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-vsu-nachnut-nastupat-i-budet-li-ataka-na-krym--zayavlenie-blinkena-1128031156.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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