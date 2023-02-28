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Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуацию - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуацию
Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуацию - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуацию
Ситуация на границах Приднестровской Молдавской республики с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T20:52
2023-02-28T20:52
обострение ситуации в приднестровье
приднестровье
в мире
мнения
новости
виталий игнатьев
молдавия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на границах Приднестровской Молдавской республики с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Об этом сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.Все заинтересованы в миреПо словам Игнатьева, оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. МИД республики находится в постоянном контакте с Москвой и активно ведет диалог с международными структурами, в том числе ОБСЕ."Мы применяем все необходимые меры для того, чтобы не допустить эскалации, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Пока те посылы и сигналы, которые мы получаем со стороны международных участников и даже молдавских представителей, говорят о том, что все стороны заинтересованы исключительно в сохранении мира и стабильности", – добавил он.Демилитаризация ПМР и склады в КолбаснеВ то же время заявления определенных представителей украинских властей "не добавляют стабильности и создают напряжение", отметил глава МИД Приднестровья. Он указал на отсутствие каких-либо оснований для применения в отношении республики "даже риторику силового характера, не говоря уже о каких-то военных действиях". В частности, Приднестровье приняло порядка 68 тысяч беженцев с Украины, из которых порядка 50 тысяч постоянно находятся на территории республики."Обвинить Приднестровье в агрессии невозможно – нет никаких аргументов. ПМР не может выступать фактором регионального напряжения", - констатировал он.В свою очередь, комментируя обещание премьер-министра Молдавии Дорина Речана сделать все для демилитаризации Приднестровья, Игнатьев отметил, что подобные заявления являются контрпродуктивными и не имеющими перспективы."Сегодня в том числе из-за действий Молдовы по отказу от исполнения ранее взятых на себя обязательств, неисполнению подписанных протокольных решений и созданию новых проблем для приднестровцев социально-гуманитарного характера мы далеки от окончательного урегулирования взаимоотношений. Молдова игнорирует официальные призывы к диалогу. На этом фоне говорить о том, что нудно как-то заниматься какими-то манипуляциями с миротворческой операцией, конечно, не имеет никакой перспективы", - сказал министр.Он отметил, что в первую очередь необходимо окончательно и всеобъемлюще урегулировать молдавско-приднестровский конфликт, а уже затем поднимать вопрос о будущем российского миротворческого контингента на территории ПМР.Говоря о складах вооружений в Колбасне, которые, по мнению ряда экспертов, могут быть целью украинских провокаций, глава МИД ПМР сказал следующее:"Охрана складов обеспечивается на должном уровне, и, конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы не было никаких чрезвычайных происшествий &lt;…&gt;. Мы не возражаем против работы в этом направлении (вывоза и утилизации боеприпасов со складов – ред.), но должна быть системная проработка этого вопроса. К сожалению, пока мы слышим спекуляции на эту тему".Читайте также на РИА Новости Крым:Приднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел КиеваМИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в ПриднестровьеАртиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
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обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, в мире, мнения, новости, виталий игнатьев, молдавия, украина
Обстановка на границах Приднестровья: в МИД республики оценили ситуацию

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: ситуация на границах достаточно напряженная и сложная

20:52 28.02.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМиротворческий построссийских военнослужащих в Приднестровье.
Миротворческий построссийских военнослужащих в Приднестровье. - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на границах Приднестровской Молдавской республики с Украиной и Молдавией характеризуется как сложная и напряженная, но без критических изменений в худшую сторону. Об этом сообщил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Все заинтересованы в мире

"Ситуация достаточно напряженная и сложная. Это обусловлено рядом факторов. Речь идет и о действиях Украины, и об определенных манипуляциях силового характера вблизи границы Приднестровья. Есть еще странная информационная повестка, которую начали активно инициировать высокопоставленные руководители Молдовы и Украины, которая тоже создает определенную нервозность. Ситуация на данный момент остается напряженной, но пока без каких-то критических изменений в худшую сторону", – сказал министр в интервью "Sputnik на русском".
По словам Игнатьева, оснований для какого-то повышенного беспокойства власти республики пока не видят и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. МИД республики находится в постоянном контакте с Москвой и активно ведет диалог с международными структурами, в том числе ОБСЕ.
"Мы применяем все необходимые меры для того, чтобы не допустить эскалации, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Пока те посылы и сигналы, которые мы получаем со стороны международных участников и даже молдавских представителей, говорят о том, что все стороны заинтересованы исключительно в сохранении мира и стабильности", – добавил он.
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Демилитаризация ПМР и склады в Колбасне

В то же время заявления определенных представителей украинских властей "не добавляют стабильности и создают напряжение", отметил глава МИД Приднестровья. Он указал на отсутствие каких-либо оснований для применения в отношении республики "даже риторику силового характера, не говоря уже о каких-то военных действиях". В частности, Приднестровье приняло порядка 68 тысяч беженцев с Украины, из которых порядка 50 тысяч постоянно находятся на территории республики.
"Обвинить Приднестровье в агрессии невозможно – нет никаких аргументов. ПМР не может выступать фактором регионального напряжения", - констатировал он.
В свою очередь, комментируя обещание премьер-министра Молдавии Дорина Речана сделать все для демилитаризации Приднестровья, Игнатьев отметил, что подобные заявления являются контрпродуктивными и не имеющими перспективы.
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"Сегодня в том числе из-за действий Молдовы по отказу от исполнения ранее взятых на себя обязательств, неисполнению подписанных протокольных решений и созданию новых проблем для приднестровцев социально-гуманитарного характера мы далеки от окончательного урегулирования взаимоотношений. Молдова игнорирует официальные призывы к диалогу. На этом фоне говорить о том, что нудно как-то заниматься какими-то манипуляциями с миротворческой операцией, конечно, не имеет никакой перспективы", - сказал министр.
Он отметил, что в первую очередь необходимо окончательно и всеобъемлюще урегулировать молдавско-приднестровский конфликт, а уже затем поднимать вопрос о будущем российского миротворческого контингента на территории ПМР.
Говоря о складах вооружений в Колбасне, которые, по мнению ряда экспертов, могут быть целью украинских провокаций, глава МИД ПМР сказал следующее:
"Охрана складов обеспечивается на должном уровне, и, конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы не было никаких чрезвычайных происшествий <…>. Мы не возражаем против работы в этом направлении (вывоза и утилизации боеприпасов со складов – ред.), но должна быть системная проработка этого вопроса. К сожалению, пока мы слышим спекуляции на эту тему".
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Обострение ситуации в ПриднестровьеПриднестровьеВ миреМненияНовостиВиталий ИгнатьевМолдавияУкраина
 
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