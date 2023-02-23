https://crimea.ria.ru/20230223/artilleriya-i-bespilotniki-ukraina-gotovitsya-k-vtorzheniyu-v-pridnestrove-1127175934.html

Артиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

Артиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в Приднестровье - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Артиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в Приднестровье

Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T23:51

2023-02-23T23:51

2023-02-23T23:55

приднестровье

обострение ситуации в приднестровье

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье, в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром в четверг ведомство заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, инсценировав якобы наступление с территории ПМР российских войск.В ведомстве подчеркнули: планируемая провокация украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, который на законных основаниях находится в Приднестровье. "Вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", - добавили в Минобороны.21 июля 1992 года в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования молдово-приднестровского конфликта. Документ поставил точку в вооруженном конфликте между Республикой Молдова и Приднестровьем. Он предусматривает прекращение огня в регионе и размещение совместных миротворческих сил, в состав которых входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Приднестровье в ближайшее время рискует стать зоной активных боевых действий из-за того, что украинская армия может попытаться захватить склады с вооружением в селе Колбасна.В свою очередь директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Приднестровье) Игорь Шорников заявил, что США и НАТО активно готовят вооруженные силы Молдавии к войне с Россией.Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств. При этом согласно проведенному Институтом маркетинга и исследований IMAS в ноябре этого года опросу, более 60% жителей Молдавии полагают, что у Кишинева должны быть близкие отношения с Москвой. Лишь 5% опрошенных считают, что отношений между двумя странами не должно быть вовсе.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, обострение ситуации в приднестровье, украина, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, в мире, сво