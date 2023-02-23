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Киев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ

Киев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 23.02.2023

Киев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ

Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, инсценировав якобы наступление с территории ПМР российских войск. Об этом заявили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.02.2023

2023-02-23T07:38

2023-02-23T07:38

2023-02-23T07:55

приднестровье

обострение ситуации в приднестровье

украина

россия

молдавия

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, инсценировав якобы наступление с территории ПМР российских войск. Об этом заявили в Минобороны РФ.При этом, как отметили в МО, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории ПМР, а участвующие в провокационной постановке украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ."Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки", - подчеркнули в Минобороны.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Приднестровье в ближайшее время рискует стать зоной активных боевых действий из-за того, что украинская армия может попытаться захватить склады с вооружением в селе Колбасна. В свою очередь директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Приднестровье) Игорь Шорников заявил, что.США и НАТО активно готовят вооруженные силы Молдавии к войне с Россией.Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств. При этом согласно проведенному Институтом маркетинга и исследований IMAS в ноябре этого года опросу, более 60% жителей Молдавии полагают, что у Кишинева должны быть близкие отношения с Москвой. Лишь 5% опрошенных считают, что отношений между двумя странами не должно быть вовсе.21 июля 1992 года в Москве было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования молдо-приднестровского конфликта. Документ поставил точку в вооруженном конфликте между Республикой Молдова и Приднестровьем. Он предусматривает прекращение огня в регионе и размещение совместных миротворческих сил, в состав которых входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.*террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружияПризнание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли УкраинеБудут ли НАТО и Киев открывать "второй фронт" в Приднестровье – эксперт

приднестровье

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россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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