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Станет ли Приднестровье новой горячей точкой – эксперт

Станет ли Приднестровье новой горячей точкой – эксперт - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Станет ли Приднестровье новой горячей точкой – эксперт

Приднестровье в ближайшее время рискует стать зоной активных боевых действий из-за того, что украинская армия может попытаться захватить склады с вооружением в... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T07:03

2023-02-17T07:03

2023-02-17T07:03

приднестровье

радио "спутник в крыму"

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мнения

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Горбачев: Приднестровье может стать горячей точкой из-за военных складов Горбачев: Приднестровье может стать горячей точкой из-за военных складов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Приднестровье в ближайшее время рискует стать зоной активных боевых действий из-за того, что украинская армия может попытаться захватить склады с вооружением в селе Колбасна. Такое мнение высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.Снарядов хватит на несколько лет войны"Этот небольшой кусочек земли, связанный с Одесской областью, Измаил, Дунай, Молдавия, Приднестровье становится довольно горячей зоной. Ситуация обостряется, потому что снаряды у ВСУ на исходе, наступает "снарядный голод". Где пополнить их запасы? Нужно спровоцировать конфликт вокруг Приднестровья, зайти туда под флагом НАТО или еще кого-то. Вокруг этого в том числе и устраиваются всякого рода дискуссии и предложения", – считает специалист.По словам Горбачева, если противник завладеет этими складами, хранящихся там боеприпасов ему хватит "на несколько лет войны".По мнению эксперта, заявленное желание НАТО "активизировать поддержку оборонного потенциала" Молдавии и расширение военной помощи Кишиневу, о чем на днях заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, "завязываются на конкретные прагматичные вопросы и цели".Склады в Колбасне и планы УкраиныВоенные склады в Колбасне были созданы в 1940-х годах. В советское время хранившиеся там артиллерийские боеприпасы были стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основная часть сюда попала после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран. В настоящее время на складе по различным оценкам находятся от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.По мнению ряда аналитиков, ВСУ хотят захватить эти склады, чтобы пополнить собственные арсеналы и получить стратегическое преимущество. Это может произойти, если Приднестровье решится на силовое разрешение своей проблемы. Кроме того, таким способом Запад планирует склонить Россию к перемирию.Однако некоторые политики и эксперты сомневаются эффективности такого шага для украинской армии. Так, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отметил, что далеко не все снаряды, хранящиеся на этих складах, подходят к современным калибрам. Кроме того, у значительной части этих боеприпасов уже истек срок годности, и использовать их опасно.Читайте также на РИА Новости Крым:Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружияМолдавию активно готовят к войне с Россией – политологПризнание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли Украине

https://crimea.ria.ru/20220722/vozmozhna-li-novaya-voyna-v-pridnestrove--mnenie-1123928566.html

приднестровье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, в мире, мнения, сергей горбачев, нато, украина