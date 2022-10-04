https://crimea.ria.ru/20221004/priznanie-sandu-prezident-moldavii-gotova-otdat-svoi-zemli-ukraine-1124715251.html

Признание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли Украине

Признание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли Украине - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Признание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли Украине

Президент Молдавии Майя Санду готова на несколько лет передать Украине часть территорий собственной страны. В этом она призналась пранкерам Вовану и Лексусу,... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T16:24

2022-10-04T16:24

2022-10-04T16:29

молдавия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Президент Молдавии Майя Санду готова на несколько лет передать Украине часть территорий собственной страны. В этом она призналась пранкерам Вовану и Лексусу, которые позвонили ей от имени главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. Запись разговора пранкеры разместили в своем Telegram-канале."Президент Молдовы была очень разговорчива, думая, что "премьер-министр Украины" хочет передать ей компромат на оппозиционных политиков", - отметили пранкеры в посте, прикрепленном к видеозаписи.В беседе с "украинским премьером" Санду признается, что Молдавия приближается к энергетическому кризису, жалуется на десятикратный рост цен, который не может остановить, сожалеет об энергетической зависимости от "Газпрома", а также о том, что сейчас у страны нет возможности завладеть артиллерийским вооружением на складах, расположенных на территории Приднестровья, чтобы передать это оружие Украине:"У нас нет доступа к ним. Если мы попытаемся добраться до этого склада, начнутся военные действия. Но я очень надеюсь, что представится возможность", - говорит она.Кроме того, Санду напоминает о неких переговорах, которые уже проводились с Киевом по поводу передачи части молдавских земель Украине и предлагает возобновить работу в этом направлении:"Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты. Мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет", - говорит на видео Санду.По ее словам, ранее на место уже выезжали киевские специалисты, но далее диалог с Киевом о передаче земли продолжен не был."Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение, или вы уже нашли другие решения", - сказала Санду, обращаясь к "украинскому премьеру".Администрация президента Молдавии в понедельник заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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