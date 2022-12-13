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Молдавию активно готовят к войне с Россией – политолог

Молдавию активно готовят к войне с Россией – политолог - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Молдавию активно готовят к войне с Россией – политолог

США и НАТО активно готовят вооруженные силы Молдавии к войне с Россией, однако модернизация молдавской армии требует много времени и средств. К тому же, жители... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T21:56

2022-12-13T21:56

2022-12-13T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. США и НАТО активно готовят вооруженные силы Молдавии к войне с Россией, однако модернизация молдавской армии требует много времени и средств. К тому же, жители республики в общей своей массе психологически не готовы видеть в РФ врага. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Приднестровье) Игорь Шорников.Процесс запущен"Риск втягивания Молдавии в войну есть. Страну сейчас активно готовят к войне против России и пытаются подготовить к этому общественное мнение, то есть нагнетают ситуацию, разгоняют русофобию. В министерстве обороны страны работают специалисты из США, советники из Франции, Германии, Румынии работают во многих молдавских ведомствах. Кишинев получил порядка 40 миллионов евро на модернизацию своей армии и новейшие образцы военной техники для обучения военных специалистов. Процесс идет планомерно", – констатировал эксперт.В то же время аналитик отметил, что на модернизацию молдавских вооруженных сил по стандартам НАТО понадобятся годы и немалые средства. Шорников напомнил, что на подготовку грузинской армии ушло порядка трех лет. Тем не менее, этот процесс запущен и нельзя его не замечать.Однако главная проблема, которая стоит перед США и НАТО на этом пути – психологическая неготовность молдаван воевать с Россией.Кишинев не готовПо словам Шорникова, несмотря на то, что США, НАТО и Украина подталкивают Кишинев к силовому решению приднестровского вопроса, обстановка вокруг непризнанной республики остается стабильной. Основной фактор – присутствие в ПМР российского миротворческого контингента."Как поведет себя Россия в случае, если против более чем 200 тысяч граждан РФ, которые там проживают, начнутся какие-то военные действия… Думаю, что в НАТО не могут предсказать. Тем более, учитывая, что натовцы не готовы вмешиваться напрямую в этот конфликт, они понимают, что преимущество не обязательно будет на стороне Молдовы", – пояснил аналитик.Кроме того, по мнению эксперта, сейчас у Кишинева просто нет возможности заниматься внешними вызовами и пытаться каким-то образом давить на Приднестровье, поскольку молдавские власти с трудом удерживают ситуацию внутри страны. В условиях постоянных многотысячных митингов с требованиями отставки правительства и президента и досрочных выборов начинать какую-то военную авантюру – это значит подписать своему режиму смертный приговор, убежден политолог.Власти Молдавии неоднократно заявляли, что с февраля отношения с Москвой практически заморожены и поддерживаются лишь на уровне дипломатических представительств. При этом согласно проведенному Институтом маркетинга и исследований IMAS в ноябре этого года опросу, более 60% жителей Молдавии полагают, что у Кишинева должны быть близкие отношения с Москвой. Лишь 5% опрошенных считают, что отношений между двумя странами не должно быть вовсе.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные мерыДойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политологаПризнание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли Украине

https://crimea.ria.ru/20221031/upavshaya-raketa-v-moldavii-mozhet-byt-provokatsiey--ekspert-1125178757.html

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молдавия, украина, россия, сша, нато, в мире, мнения, политика