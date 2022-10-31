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Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры
Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры
Молдавия выдворяет из страны сотрудника российского посольства после падения обломков ракеты на территории республики. Об этом сообщает министерство иностранных РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T20:03
2022-10-31T20:03
молдавия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт- РИА Новости Крым. Молдавия выдворяет из страны сотрудника российского посольства после падения обломков ракеты на территории республики. Об этом сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.Как сообщает молдавское внешнеполитическое ведомство, соответствующая информация в понедельник доведена до посла РФ Олега Васнецова. В свою очередь, МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из страны:Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило о том, что на территории страны вблизи села Наславча упала ракета, сбитая украинской системой ПВО. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждены несколько домов.
https://crimea.ria.ru/20221031/upavshaya-raketa-v-moldavii-mozhet-byt-provokatsiey--ekspert-1125178757.html
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молдавия, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры

Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ после падения обломков ракеты

20:03 31.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт- РИА Новости Крым. Молдавия выдворяет из страны сотрудника российского посольства после падения обломков ракеты на территории республики. Об этом сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.
"В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить persona non grata на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова", - сообщается на сайте МИД.
Как сообщает молдавское внешнеполитическое ведомство, соответствующая информация в понедельник доведена до посла РФ Олега Васнецова. В свою очередь, МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из страны:
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - цитирует МИД РФ РИА Новости.
Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило о том, что на территории страны вблизи села Наславча упала ракета, сбитая украинской системой ПВО. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждены несколько домов.
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