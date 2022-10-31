https://crimea.ria.ru/20221031/moldaviya-vydvoryaet-sotrudnika-posolstva-rf-i-poluchit-otvetnye-mery-1125181930.html

Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры

Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры

Молдавия выдворяет из страны сотрудника российского посольства после падения обломков ракеты на территории республики. Об этом сообщает министерство иностранных РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T20:03

2022-10-31T20:03

2022-10-31T20:03

молдавия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт- РИА Новости Крым. Молдавия выдворяет из страны сотрудника российского посольства после падения обломков ракеты на территории республики. Об этом сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.Как сообщает молдавское внешнеполитическое ведомство, соответствующая информация в понедельник доведена до посла РФ Олега Васнецова. В свою очередь, МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из страны:Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило о том, что на территории страны вблизи села Наславча упала ракета, сбитая украинской системой ПВО. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждены несколько домов.

https://crimea.ria.ru/20221031/upavshaya-raketa-v-moldavii-mozhet-byt-provokatsiey--ekspert-1125178757.html

молдавия

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2022

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молдавия, министерство иностранных дел рф (мид рф)