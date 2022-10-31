Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры
Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ после падения обломков ракеты
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт- РИА Новости Крым. Молдавия выдворяет из страны сотрудника российского посольства после падения обломков ракеты на территории республики. Об этом сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.
"В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить persona non grata на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию Республики Молдова", - сообщается на сайте МИД.
Как сообщает молдавское внешнеполитическое ведомство, соответствующая информация в понедельник доведена до посла РФ Олега Васнецова. В свою очередь, МИД России пообещал ответ на высылку сотрудника посольства из страны:
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - цитирует МИД РФ РИА Новости.
Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило о том, что на территории страны вблизи села Наславча упала ракета, сбитая украинской системой ПВО. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждены несколько домов.