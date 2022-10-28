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Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога
Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога
Массовые народные протесты в Молдавии свидетельствуют о масштабном расколе внутри страны, но вряд ли ситуация дойдет до досрочных президентских выборов или... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T07:01
2022-10-28T07:01
политика
молдавия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массовые народные протесты в Молдавии свидетельствуют о масштабном расколе внутри страны, но вряд ли ситуация дойдет до досрочных президентских выборов или попытки государственного переворота. Такое мнение высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.По его словам, степень влияния политических партий на нынешние протесты меньше, чем на подобные массовые акции в прошлом. В данном случае речь идет о действительно народном и "в какой-то степени геополитическом" протесте, считает Суздальцев."Люди требуют решить социально-экономические проблемы путем выхода на переговоры с Москвой, а не цепляться за хвост и прыгать на подножку натовского поезда", – пояснил аналитик.Однако эксперт сомневается, что президент Майя Санду пойдет на переговоры с Россией.В то же время, по мнению эксперта, протесты не выльются в попытку государственного переворота."У них (молдавских властей – ред.) есть страховка в лице специально оказавшейся в Румынии воздушно-десантной дивизии США. Это легкая пехота, они буквально через несколько часов могут оказаться в Кишиневе по приглашению молдавской стороны. То есть американцы их страхуют в этом плане. Это социальный протест, поэтому протестующие будут мучиться, добиваться, их будут гонять, громить палатки, но до революции дело не дойдет", – пояснил политолог.Массовые протесты в Молдавии начались 9 октября. Десятки тысяч людей вышли на массовый митинг в столице республики, выражая недовольство ростом цен и политикой действующего правительства и президента Майи Санду. Протестующие требовали от властей компенсировать семикратно выросшие тарифы на газ.10 октября полицейские разогнали участников демонстрации, заблокировавших автомобильные дороги в центре Кишинева. Но на следующий день протестующие вышли на новую акцию с требованием отставки президента, формирования правительства народного доверия и трибунала над Санду. 23 октября произошло их столкновение с сотрудниками полиции. По данным оппозиции, на данный момент в протестах участвуют около 100 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221004/priznanie-sandu-prezident-moldavii-gotova-otdat-svoi-zemli-ukraine-1124715251.html
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96
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60
политика, молдавия, нато
Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога

Политолог Суздальцев спрогнозировал, как будут развиваться протесты в Молдавии

07:01 28.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массовые народные протесты в Молдавии свидетельствуют о масштабном расколе внутри страны, но вряд ли ситуация дойдет до досрочных президентских выборов или попытки государственного переворота. Такое мнение высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.
"Ситуация в Молдавии очень тяжелая, она не попадает под старые форматы. Если раньше были массовые выступления, особенно со стороны левого молдавского политического спектра, то сейчас страна расколота примерно пополам: одна часть политического класса и истеблишмента смотрит на Европу и НАТО, другая, традиционная, ориентируется на восток, евразийскую интеграцию и российский рынок", – сказал эксперт.
По его словам, степень влияния политических партий на нынешние протесты меньше, чем на подобные массовые акции в прошлом. В данном случае речь идет о действительно народном и "в какой-то степени геополитическом" протесте, считает Суздальцев.
"Люди требуют решить социально-экономические проблемы путем выхода на переговоры с Москвой, а не цепляться за хвост и прыгать на подножку натовского поезда", – пояснил аналитик.
Однако эксперт сомневается, что президент Майя Санду пойдет на переговоры с Россией.
"Она (Санду – ред.) притаилась, рассчитывает на поддержку Запада, прежде всего, финансовую. Запад выручал ее, когда возникали проблемы с оплатой российского газа. Но если Кишинев пойдет на переговоры с Москвой, то Запад сразу жестко ответит. Поэтому Санду на это не пойдет", – считает Суздальцев.
В то же время, по мнению эксперта, протесты не выльются в попытку государственного переворота.
"У них (молдавских властей – ред.) есть страховка в лице специально оказавшейся в Румынии воздушно-десантной дивизии США. Это легкая пехота, они буквально через несколько часов могут оказаться в Кишиневе по приглашению молдавской стороны. То есть американцы их страхуют в этом плане. Это социальный протест, поэтому протестующие будут мучиться, добиваться, их будут гонять, громить палатки, но до революции дело не дойдет", – пояснил политолог.
Массовые протесты в Молдавии начались 9 октября. Десятки тысяч людей вышли на массовый митинг в столице республики, выражая недовольство ростом цен и политикой действующего правительства и президента Майи Санду. Протестующие требовали от властей компенсировать семикратно выросшие тарифы на газ.
10 октября полицейские разогнали участников демонстрации, заблокировавших автомобильные дороги в центре Кишинева. Но на следующий день протестующие вышли на новую акцию с требованием отставки президента, формирования правительства народного доверия и трибунала над Санду. 23 октября произошло их столкновение с сотрудниками полиции. По данным оппозиции, на данный момент в протестах участвуют около 100 тысяч человек.
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