https://crimea.ria.ru/20221028/doydut-li-protesty-v-moldavii-do-gosperevorota--prognoz-politologa-1125116321.html

Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога

Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога

Массовые народные протесты в Молдавии свидетельствуют о масштабном расколе внутри страны, но вряд ли ситуация дойдет до досрочных президентских выборов или... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T07:01

2022-10-28T07:01

2022-10-28T07:01

политика

молдавия

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Массовые народные протесты в Молдавии свидетельствуют о масштабном расколе внутри страны, но вряд ли ситуация дойдет до досрочных президентских выборов или попытки государственного переворота. Такое мнение высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.По его словам, степень влияния политических партий на нынешние протесты меньше, чем на подобные массовые акции в прошлом. В данном случае речь идет о действительно народном и "в какой-то степени геополитическом" протесте, считает Суздальцев."Люди требуют решить социально-экономические проблемы путем выхода на переговоры с Москвой, а не цепляться за хвост и прыгать на подножку натовского поезда", – пояснил аналитик.Однако эксперт сомневается, что президент Майя Санду пойдет на переговоры с Россией.В то же время, по мнению эксперта, протесты не выльются в попытку государственного переворота."У них (молдавских властей – ред.) есть страховка в лице специально оказавшейся в Румынии воздушно-десантной дивизии США. Это легкая пехота, они буквально через несколько часов могут оказаться в Кишиневе по приглашению молдавской стороны. То есть американцы их страхуют в этом плане. Это социальный протест, поэтому протестующие будут мучиться, добиваться, их будут гонять, громить палатки, но до революции дело не дойдет", – пояснил политолог.Массовые протесты в Молдавии начались 9 октября. Десятки тысяч людей вышли на массовый митинг в столице республики, выражая недовольство ростом цен и политикой действующего правительства и президента Майи Санду. Протестующие требовали от властей компенсировать семикратно выросшие тарифы на газ.10 октября полицейские разогнали участников демонстрации, заблокировавших автомобильные дороги в центре Кишинева. Но на следующий день протестующие вышли на новую акцию с требованием отставки президента, формирования правительства народного доверия и трибунала над Санду. 23 октября произошло их столкновение с сотрудниками полиции. По данным оппозиции, на данный момент в протестах участвуют около 100 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221004/priznanie-sandu-prezident-moldavii-gotova-otdat-svoi-zemli-ukraine-1124715251.html

молдавия

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2022

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политика, молдавия, нато