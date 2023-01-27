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Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружия
Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружия - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружия
Некоторые военные эксперты прогнозируют, что Киев, вопреки официальным заявлениям, будет использовать западные танки не для наступления на Крым, а с целью... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T20:27
2023-01-27T20:27
2023-01-27T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Некоторые военные эксперты прогнозируют, что Киев, вопреки официальным заявлениям, будет использовать западные танки не для наступления на Крым, а с целью прорваться в Приднестровье к складам вооружений в селе Колбасна. Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сомневается в реалистичности такого сценария.Военные склады в Колбасне были созданы в 1940-х годах. В советское время хранившиеся там артиллерийские боеприпасы были стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран. В настоящее время на складе по различным оценкам находятся от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.Как отметил Чижов в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня", если такой сценарий и будет материализовываться, спрашивать Кишинев никто не будет. Однако сенатор усомнился в конечной эффективности такого шага для украинской армии."Там действительно довольно много осталось боеприпасов, но далеко не все они подходят к современным калибрам. Там ведь боеприпасы некоторые уже давно с истекшими сроками годности и изготовлены для давно снятых с вооружения артиллерийских орудий. Взорвать это все, конечно, можно. Взрыв будет большой, экологии будет нанесен существенный ущерб. Но рассчитываю, что покровители и спонсоры киевского режима не дадут ему пойти на такую дополнительную эскалацию", – убежден политик.Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что в Вашингтоне надеются, что поставки Украине танков из США и других стран не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.В свою очередь генерал ВСУ Николай Маломуж пообещал, что Украина пойдет в наступление на Крым спустя два месяца после поставок танков от Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:"Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз КиеваУкраина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – НуландСмертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона
https://crimea.ria.ru/20230127/zapadnye-tanki-nuzhno-unichtozhit-srazu-na-ukrainskoy-granitse--senator-1126622157.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всу (вооруженные силы украины), приднестровье, украина, мнения, совет федерации, новости, политика, сво
Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружия
Сенатор Чижов: США вряд ли разрешат Киеву бросить свои танки к складам в Приднестровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Некоторые военные эксперты прогнозируют, что Киев, вопреки официальным заявлениям, будет использовать западные танки не для наступления на Крым, а с целью прорваться в Приднестровье к складам вооружений в селе Колбасна. Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сомневается в реалистичности такого сценария.
Военные склады в Колбасне были созданы в 1940-х годах. В советское время хранившиеся там артиллерийские боеприпасы были стратегическим арсеналом Западного военного округа. Основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР, Чехословакии и других европейских стран. В настоящее время на складе по различным оценкам находятся от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны.
По мнению некоторых аналитиков, ВСУ хотят захватить эти склады, чтобы пополнить собственные арсеналы и получить стратегическое преимущество. Это может произойти, если Приднестровье решится на силовое разрешение приднестровской проблемы. Кроме того, таким способом Запад планирует склонить Россию к перемирию.
Как отметил Чижов в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня", если такой сценарий и будет материализовываться, спрашивать Кишинев никто не будет. Однако сенатор усомнился в конечной эффективности такого шага для украинской армии.
"Там действительно довольно много осталось боеприпасов, но далеко не все они подходят к современным калибрам. Там ведь боеприпасы некоторые уже давно с истекшими сроками годности и изготовлены для давно снятых с вооружения артиллерийских орудий. Взорвать это все, конечно, можно. Взрыв будет большой, экологии будет нанесен существенный ущерб. Но рассчитываю, что покровители и спонсоры киевского режима не дадут ему пойти на такую дополнительную эскалацию", – убежден политик.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что в Вашингтоне надеются, что поставки Украине танков из США и других стран не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
В свою очередь генерал ВСУ Николай Маломуж пообещал, что Украина пойдет в наступление на Крым
спустя два месяца после поставок танков от Запада.
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