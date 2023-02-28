https://crimea.ria.ru/20230228/pridnestrovskiy-variant-moldavskiy-deputat-raskryl-zamysel-kieva-1127240859.html

Приднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева

Приднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Приднестровский вариант: молдавский депутат раскрыл замысел Киева

Цель возможной вооруженной провокации Украины в Приднестровье – открыть второй фронт, вынудить ВС РФ к ответным мерам и в очередной раз объявить Россию... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T07:55

2023-02-28T07:55

2023-02-28T07:55

молдавия

украина

обострение ситуации в приднестровье

приднестровье

политика

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127219241_39:0:3680:2048_1920x0_80_0_0_2927dc725b04a9093efc528f76da1585.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Цель возможной вооруженной провокации Украины в Приднестровье – открыть второй фронт, вынудить ВС РФ к ответным мерам и в очередной раз объявить Россию "агрессором". Такое мнение выразил депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Константин Старыш, передает "Sputnik на русском", комментируя соответствующее заявления российского Минобороны.Ранее российское оборонное ведомство заявило, что киевский режимом в ближайшее время планирует осуществить провокацию против Приднестровья, ее осуществят подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования "Азов"*. в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья. Цель ПровокацииЕсли такой сценарий будет запущен, ожидается, что Россия ответит на вторжение, говорит Старыш. По его мнению, это станет еще одним "бонусом" для западной пропаганды: "Молдова не будет жертвой "невинной" Украины, но станет жертвой России в трактовке наших властей".Искушения для СандуПри этом игру Киева поддерживают власти Молдовы во главе с президентом республики Санду, которая стремиться получить для республики членство в НАТО и надеется, что "российская агрессия" поможет провернуть это по ускоренному сценарию. Старыш подчеркивает, что военные бюджеты страны с миниатюрной трехтысячной армией необоснованно раздуты, в то время как уровень жизни обычных людей падает.Но главное искушение для Кишинева, по мнению Старыша, – "легкое" решение территориального вопроса."Перепрошить" людейПо словам Старыша, несмотря на общественные настроения в Молдове, граждане которой хотят сохранять нейтралитет, власти республики продвигают идею о том, что Украина защищает, в том числе, и Молдову: "Отчего? Это трудно понять", - констатирует депутат.Уничтожив альтернативы, власти Молдовы продвигают прозападные СМИ , которые "нагнетают атмосферу тревоги и страха, говорят о том, что Молдова как и Украина может стать "жертвой российской военной агрессии"."Они очень хвалят действующий режим и называют его единственно возможным, что путь в Европу - это путь свободы от дикости и варварства. Сегодня это в концентрированной форме выливается на головы граждан Молдовы. Это больше, чем пропаганда. А сейчас на подходе закон о расширении полномочий службы информации и безопасности, который позволит следить за гражданами страны, не оповещая их, взламывать их переписки – всюду ищут российских шпионов", – описал ситуацию в стране представитель молдавского парламента.Ранее Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Красносельский также заверил, что если народу Приднестровья будет угрожать реальная опасность, он "лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан". В свете заявления Минобороны РФ о готовящейся Киевом провокации, МИД России заявил, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на такую провокацию, если она последует. *террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Приднестровье вместо Крыма: ждать ли танкового рывка ВСУ к складам оружияПризнание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли УкраинеСтанет ли Приднестровье новой горячей точкой – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230227/moldaviyu-pytayutsya-vtyanut-v-voynu-protiv-rossii--deputat-parlamenta-1127239062.html

молдавия

украина

приднестровье

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, украина, обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), sputnik