https://crimea.ria.ru/20230227/prezident-pridnestrovya-nazval-napryazhennoy-situatsiyu-na-gosgranitse-1127219665.html

Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице

Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Слова лидера ПМР приводит его... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T11:47

2023-02-27T11:47

2023-02-27T11:47

приднестровье

обострение ситуации в приднестровье

молдавия

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Слова лидера ПМР приводит его пресс-служба в Telegram-канале.Красносельский также заверил, что если народу Приднестровья будет угрожать реальная опасность, он "лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан".Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их, подчеркнул он.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, инсценировав якобы наступление с территории ПМР российских войск. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья.В МИД России заявили, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.Читайте также на РИА Новости Крым: Станет ли Приднестровье новой горячей точкой – экспертАртиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в ПриднестровьеКиев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ

https://crimea.ria.ru/20230224/mid-rossii-predostereg-ssha-i-kiev-ot-avantyurnykh-shagov-v-pridnestrove-1127183345.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, обострение ситуации в приднестровье, молдавия, политика, общество