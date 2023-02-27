Рейтинг@Mail.ru
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230227/prezident-pridnestrovya-nazval-napryazhennoy-situatsiyu-na-gosgranitse-1127219665.html
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Слова лидера ПМР приводит его... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T11:47
2023-02-27T11:47
приднестровье
обострение ситуации в приднестровье
молдавия
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127219241_39:0:3680:2048_1920x0_80_0_0_2927dc725b04a9093efc528f76da1585.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Слова лидера ПМР приводит его пресс-служба в Telegram-канале.Красносельский также заверил, что если народу Приднестровья будет угрожать реальная опасность, он "лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан".Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их, подчеркнул он.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, инсценировав якобы наступление с территории ПМР российских войск. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья.В МИД России заявили, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.Читайте также на РИА Новости Крым: Станет ли Приднестровье новой горячей точкой – экспертАртиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в ПриднестровьеКиев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ
https://crimea.ria.ru/20230224/mid-rossii-predostereg-ssha-i-kiev-ot-avantyurnykh-shagov-v-pridnestrove-1127183345.html
приднестровье
молдавия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1b/1127219241_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_3f10c82871d6134f6a6b849afd1c1adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приднестровье, обострение ситуации в приднестровье, молдавия, политика, общество
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице

Президент Приднестровья Красносельский назвал ситуацию на границе напряженной

11:47 27.02.2023
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Слова лидера ПМР приводит его пресс-служба в Telegram-канале.
"Отдельно глава государства остановился на ситуации по внешнему периметру Приднестровья. Обстановку он назвал напряженной, призвав при этом соблюдать спокойствие", - говорится в сообщении.
Красносельский также заверил, что если народу Приднестровья будет угрожать реальная опасность, он "лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан".
Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их, подчеркнул он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, инсценировав якобы наступление с территории ПМР российских войск. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья.
В МИД России заявили, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Станет ли Приднестровье новой горячей точкой – эксперт
Артиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
Киев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 16:39
МИД России предостерег США и Киев от авантюрных шагов в Приднестровье
 
ПриднестровьеОбострение ситуации в ПриднестровьеМолдавияПолитикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
13:05Банки Крыма предлагают полный спектр услуг для инклюзивных клиентов
13:01Медвежья услуга: Пушилин оценил последствия подрыва дамбы в Артемовске
12:57Пушилин рассказал об успехах в освобождении Артемовска и Авдеевки
12:55В Турции снова произошло сильное землетрясение - теперь на востоке страны
12:45Организаторы и активист ячейки "Свидетели Иеговы"* в Ялте получили сроки 1:09
12:35Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
12:24В горах под Севастополем потерялись туристы
12:13Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
12:08Взрыв газа в жилом доме в Ульяновске: что известно
12:00Вежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
11:47Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
11:37Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – Хуснуллин
11:23Хуснуллин назвал дату запуска водовода из реки Дон в Донецк
11:16Профессионалы SputnikPro проводят в Симферополе мастер-класс для медиа
11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
10:49ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб 1:04
10:45Умер политолог Глеб Павловский
10:33Двукратный рост: оперсводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния