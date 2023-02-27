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Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Слова лидера ПМР приводит его... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T11:47
2023-02-27T11:47
2023-02-27T11:47
приднестровье
обострение ситуации в приднестровье
молдавия
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию на границе. Слова лидера ПМР приводит его пресс-служба в Telegram-канале.Красносельский также заверил, что если народу Приднестровья будет угрожать реальная опасность, он "лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан".Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их, подчеркнул он.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, инсценировав якобы наступление с территории ПМР российских войск. В частности, фиксировалось значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, а также развертывание артиллерии на огневых позициях и беспрецедентное увеличение числа полетов беспилотников ВСУ над территорией Приднестровья.В МИД России заявили, что Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.Читайте также на РИА Новости Крым: Станет ли Приднестровье новой горячей точкой – экспертАртиллерия и беспилотники: Украина готовится к вторжению в ПриднестровьеКиев готовит провокацию против Приднестровья - Минобороны РФ
https://crimea.ria.ru/20230224/mid-rossii-predostereg-ssha-i-kiev-ot-avantyurnykh-shagov-v-pridnestrove-1127183345.html
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приднестровье, обострение ситуации в приднестровье, молдавия, политика, общество
Президент Приднестровья назвал напряженной ситуацию на госгранице
Президент Приднестровья Красносельский назвал ситуацию на границе напряженной