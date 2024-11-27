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Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров
Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров
Больше двух тысяч литров суррогатного алкоголя, употребление которого может привести к смерти, изъяли у подельников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T16:35
2024-11-27T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Больше двух тысяч литров суррогатного алкоголя, употребление которого может привести к смерти, изъяли у подельников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.В ходе следствия установлено, что, начиная с весны 2024 года подельники покупали в интернете спиртосодержащую жидкость, затем в гараже "готовили" из нее "вино", добавляя вкусовые примеси и ароматизаторы, разливали суррогат в пластиковые бутылки и продавали через соцсети.Преступную деятельность группы пресекли силовики.Следователями Киевского района Симферополя возбуждено уголовное дело в отношении трех уроженцев Азербайджана. Следствие продолжается.Ранее сообщалось,что в Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты.Кроме того, стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростковЗакон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на делеГде в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
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РИА Новости Крым
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96
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новости, происшествия, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, алкоголь
Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров

В Крыму изъяли больше двух тысяч литров смертельного суррогатного "вина"

16:35 27.11.2024 (обновлено: 17:37 27.11.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Симферополе группа лиц подозревается в изготовлении и продаже опасного алкоголя
В Симферополе группа лиц подозревается в изготовлении и продаже опасного алкоголя
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Больше двух тысяч литров суррогатного алкоголя, употребление которого может привести к смерти, изъяли у подельников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.
В ходе следствия установлено, что, начиная с весны 2024 года подельники покупали в интернете спиртосодержащую жидкость, затем в гараже "готовили" из нее "вино", добавляя вкусовые примеси и ароматизаторы, разливали суррогат в пластиковые бутылки и продавали через соцсети.
Преступную деятельность группы пресекли силовики.

"При обысках по месту жительства подозреваемых и в подпольном цеху обнаружено и изъято более 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Согласно заключению эксперта, указанная жидкость при употреблении может повлечь как причинение тяжкого вреда здоровью, так и наступление смерти", - говорится в Telegram-канале Следкома.

Следователями Киевского района Симферополя возбуждено уголовное дело в отношении трех уроженцев Азербайджана. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось,что в Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты.
Кроме того, стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.
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