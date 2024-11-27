https://crimea.ria.ru/20241127/smertelnyy-surrogat-v-krymu-izyato-svyshe-dvukh-tysyach-litrov--1142182575.html

Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров

Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров

Больше двух тысяч литров суррогатного алкоголя, употребление которого может привести к смерти, изъяли у подельников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T16:35

2024-11-27T16:35

2024-11-27T17:37

новости

происшествия

крым

новости крыма

гсу ск россии по крыму и севастополю

алкоголь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142182214_0:0:879:494_1920x0_80_0_0_4187002f6c1cb472db02eea3e97eef19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Больше двух тысяч литров суррогатного алкоголя, употребление которого может привести к смерти, изъяли у подельников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.В ходе следствия установлено, что, начиная с весны 2024 года подельники покупали в интернете спиртосодержащую жидкость, затем в гараже "готовили" из нее "вино", добавляя вкусовые примеси и ароматизаторы, разливали суррогат в пластиковые бутылки и продавали через соцсети.Преступную деятельность группы пресекли силовики.Следователями Киевского района Симферополя возбуждено уголовное дело в отношении трех уроженцев Азербайджана. Следствие продолжается.Ранее сообщалось,что в Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты.Кроме того, стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усиливают работу по профилактике алкоголизма среди подростковЗакон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на делеГде в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю, алкоголь