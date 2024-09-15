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Закон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле

Закон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Закон о запрете "наливаек" в домах в Крыму: когда он заработает на деле

Вступающий в силу 25 сентября закон о запрете продажи в розницу алкоголя в многоквартирных домах в ночное время заработает в полную силу после двух-трех громких РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T11:53

2024-09-15T11:53

2024-09-15T11:53

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радио "спутник в крыму"

юрий платицын

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Вступающий в силу 25 сентября закон о запрете продажи в розницу алкоголя в многоквартирных домах в ночное время заработает в полную силу после двух-трех громких дел – пока к его исполнению готовы не все. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель фонда "За трезвый Крым" Юрий Платицын.25 июня в Крыму был принят закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по ночам. По словам Платицына, тема эта назревает давно в Крыму, хотя по показателям вовлечения, распространения и употребления алкоголя республика занимает далеко не лидирующие места среди регионов России."Во времена Украины обстановка в Крыму была намного хуже, контроля такого не было. Когда пришла Россия – пришло законодательство, спрос, формы противодействия. Ведется большое число профилактических мероприятий, работают с молодежью. В итоге у крымчан "начинает появляться культура пития", – сказал Платицын. Тем не менее закон был необходим и для Крыма, где главной проблемой стала продаже алкоголя в розницу в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, отметил он.Закон, запрещающий продажу алкоголя в МКД в ночное время, с 21-00 до 10-00 следующего дня, вступает в силу в Крыму 25 сентября, но исполнять его пока готовы не все, сказал он."Предприниматели меняют вид деятельности, пытаются переквалифицироваться, чтобы соответствовать требованиям. Конечно, будут и искать лазейки, оттягивать различные процессы", – сказал Платицын.Как правило нарушители – это "бары и кафе в многоквартирных домах, которые выдают себя за магазин" и со временем начинают ставить несколько столиков, имитируя работу объекта общественного питания и продавать в розницу в том числе спиртное, рассказал он.По его словам, новый закон – важный шаг к регулированию продажи алкоголя в Крыму. Однако, чтобы он заработал в действительности, а не на бумаге, потребуется время и несколько показательных дел, о которых станет широко известно публично."Практика показывает, что после принятия любого законопроекта и после 2-3 громких дел со штрафами остальные начинают задумываться", – заключил Платицын.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в "наливайках" проводят контрольные рейды Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии Трое пьяных отдыхающих в курортном поселке Крыма избили охранника кафе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, юрий платицын, закон и право, россия, общество, алкоголь, торговля, мнения, крым