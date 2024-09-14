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Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии

Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии

Пьяный водитель насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороге в Чувашии, сообщает МВД региона. РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T09:31

2024-09-14T09:31

2024-09-14T09:41

происшествия

чувашия

чувашская республика

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ14 сен - РИА Новости Крым. Пьяный водитель насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороге в Чувашии, сообщает МВД региона.Трагедия произошла в пятницу около 19.30 мск в Ибресинском округе между деревнями Хоралы и Новые Высли.Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеВрезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районеЖуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых

https://crimea.ria.ru/20240913/strashnoe-dtp-na-tavride-v-krymu-inomarka-vletela-v-stoyaschiy-kamaz-1140323022.html

чувашия

чувашская республика

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, чувашия, чувашская республика, дтп