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Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии
Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии
Пьяный водитель насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороге в Чувашии, сообщает МВД региона. РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T09:31
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происшествия
чувашия
чувашская республика
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СИМФЕРОПОЛЬ14 сен - РИА Новости Крым. Пьяный водитель насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороге в Чувашии, сообщает МВД региона.Трагедия произошла в пятницу около 19.30 мск в Ибресинском округе между деревнями Хоралы и Новые Высли.Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткое тройное ДТП под Ялтой: три человека в больницеВрезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районеЖуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых
https://crimea.ria.ru/20240913/strashnoe-dtp-na-tavride-v-krymu-inomarka-vletela-v-stoyaschiy-kamaz-1140323022.html
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происшествия, чувашия, чувашская республика, дтп
Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии

Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в Чувашии

09:31 14.09.2024 (обновлено: 09:41 14.09.2024)
 
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ДТП - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ14 сен - РИА Новости Крым. Пьяный водитель насмерть сбил девочек 15-ти и 16-ти лет, находившихся на обочине дороге в Чувашии, сообщает МВД региона.
Трагедия произошла в пятницу около 19.30 мск в Ибресинском округе между деревнями Хоралы и Новые Высли.
"Две девушки 2008 и 2009 годов рождения попали под колеса автомобиля "Хендай Акцент" под управлением местного жителя 1998 года рождения. По предварительным данным, погибшие стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта", - говорится в сообщении.
Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, отметили в ведомстве.
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