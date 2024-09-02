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Врезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Врезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе
Врезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Врезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе
В Красногвардейском районе Крыма водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T10:40
2024-09-02T10:40
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дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.По предварительным данным, ДТП произошло 1 сентября около 20 часов 36 минут на 20 км + 450 м автодороги "Красногвардейское - Нижнегорский" в населенном пункте Мускатное.По информации ГАИ, авария произошла по причине того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку. В автомобиле также находился пассажир 1988 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.В конце августа 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослыйДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимВ Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столб
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, красногвардейский район
Врезался в дерево: смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Крыма водитель врезался в дерево и погиб

10:40 02.09.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Красногвардейском районе Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма водитель съехал с дороги, врезался в дерево и погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.
По предварительным данным, ДТП произошло 1 сентября около 20 часов 36 минут на 20 км + 450 м автодороги "Красногвардейское - Нижнегорский" в населенном пункте Мускатное.
"Водитель 1993 года рождения управляя автомобилем КIA CEED, двигаясь со стороны пгт. Нижнегорский в сторону пгт. Красногвардейское, допустил выезд за пределы проезжей части, где наехал на дерево. В результате ДТП водитель смертельно травмирован", - говорится в сообщении.
По информации ГАИ, авария произошла по причине того, что водитель не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку. В автомобиле также находился пассажир 1988 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
В конце августа 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края.
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