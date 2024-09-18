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Путин: "Крымчане – люди особой закваски"

Путин: "Крымчане – люди особой закваски" - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Путин: "Крымчане – люди особой закваски"

Президент России Владимир Путин во время встречи с главами регионов в режиме видео-конференции оценил деятельность главы Крыма Сергея Аксенова для республики. РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T19:05

2024-09-18T19:05

2024-09-18T19:15

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во время встречи с главами регионов в режиме видео-конференции оценил деятельность главы Крыма Сергея Аксенова для республики.Владимир Путин обратил внимание, что в Крыму из поколения в поколение передается верность Отечеству."Всего доброго желаю Вам в дальнейшей работе", – сказал президент Сергею Аксенову.В свою очередь глава республики ответил президенту: "Крым с вами до победы. Вместе победим".Глава государства обратил внимание на то, в какой момент истории живет страна, какие задачи стоят сейчас.Еще 18 апреля президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.12 сентября депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который возглавляет регион с 2014 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), сергей аксенов, крым, россия, новости, выборы, единый день голосования - 2024, общество