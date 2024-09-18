Путин: "Крымчане – люди особой закваски"
Сергей Аксенов многое сделал для Крыма – Путин
19:05 18.09.2024 (обновлено: 19:15 18.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во время встречи с главами регионов в режиме видео-конференции оценил деятельность главы Крыма Сергея Аксенова для республики.
"Вы многое сделали для Крыма, для всей страны, укрепляя советскую власть в Крыму, общероссийские начала. Крымчане, как показала практика последних лет, люди особой закваски", – сказал глава государства.
Владимир Путин обратил внимание, что в Крыму из поколения в поколение передается верность Отечеству.
"Всего доброго желаю Вам в дальнейшей работе", – сказал президент Сергею Аксенову.
В свою очередь глава республики ответил президенту: "Крым с вами до победы. Вместе победим".
Глава государства обратил внимание на то, в какой момент истории живет страна, какие задачи стоят сейчас.
"И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей – каждый на своем месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей", – подчеркнул президент.
Еще 18 апреля президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на новый срок в качестве главы Республики Крым, выразив уверенность, что крымчане поддержат его кандидатуру. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Аксеновым в режиме видеоконференции.
12 сентября депутаты Государственного совета Крыма избрали главу республики. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов, который возглавляет регион с 2014 года.
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