https://crimea.ria.ru/20240827/pitbayk-vrezalsya-v-derevo-odin-rebenok-pogib-i-odin-postradal-1139924396.html

Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал

Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал

16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ГУ МВД... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T22:13

2024-08-27T22:13

2024-08-27T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.Уточняется, что ДТП произошло во вторник вечером в станице Варениковской. 16-летний водитель питбайка KAYO не справился с управлением, съехал проезжей части и врезался в дерево.В Симферополе в начале августа водитель иномарки сбил питбайк под управлением несовершеннолетнего водителя. Ребенок был госпитализирован с различными травмами.Читайте также на РИА Новости Крым:70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцевСмертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедисткуВ Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок

https://crimea.ria.ru/20240809/v-simferopole-inomarka-vletela-v-pitbayk--postradal-rebenok-1139477686.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, происшествия, новости, краснодарский край