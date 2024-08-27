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Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал
Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал
16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ГУ МВД... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T22:13
2024-08-27T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.Уточняется, что ДТП произошло во вторник вечером в станице Варениковской. 16-летний водитель питбайка KAYO не справился с управлением, съехал проезжей части и врезался в дерево.В Симферополе в начале августа водитель иномарки сбил питбайк под управлением несовершеннолетнего водителя. Ребенок был госпитализирован с различными травмами.Читайте также на РИА Новости Крым:70 несовершеннолетних пострадали в Крыму в ДТП за шесть месяцевСмертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедисткуВ Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
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дтп, кубань, происшествия, новости, краснодарский край
Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал

Один ребенок погиб и один пострадал в результате столкновения питбайка с деревом на Кубани

22:13 27.08.2024 (обновлено: 22:22 27.08.2024)
 
© ГУ МВД России по Краснодарскому краюПитбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал
Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. 16-летний подросток погиб и 12-летний пострадал в результате столкновения питбайка с деревом в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что ДТП произошло во вторник вечером в станице Варениковской. 16-летний водитель питбайка KAYO не справился с управлением, съехал проезжей части и врезался в дерево.
"В результате ДТП водитель питбайка погиб и пострадал пассажир - мальчик 12 лет, он доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В Симферополе в начале августа водитель иномарки сбил питбайк под управлением несовершеннолетнего водителя. Ребенок был госпитализирован с различными травмами.
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9 августа, 13:36Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе иномарка влетела в питбайк – пострадал ребенок
ДТПКубаньПроисшествияНовостиКраснодарский край
 
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Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 27 августа
22:38Главное за день: 27 августа
22:13Питбайк врезался в дерево: один ребенок погиб и один пострадал
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