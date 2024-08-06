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В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
В Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй - 16-летний юноша, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T09:52
2024-08-06T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй - 16-летний юноша, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции.По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне в 19 часов 34 минуты на улице Гагарина села Мускатное Красногвардейского района. 52-летний водитель мопеда Delta выехал на "встречку", где столкнулся с мопедом Alpha под управлением 16-летнего юноши.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Уточняется, что оба участника ДТП не имели права управления транспортными средствами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по факту дорожно-транспортного происшествия открыта проверка, в ходе которой, в том числе, будут установлены обстоятельства, при которых подросток получил доступ к транспортному средству. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.За первые пять месяцев текущего года в Крыму произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПВ Кореизе подросток на мопеде врезался в стенуВ Крыму подросток за рулем ВАЗа сбил питбайк с детьми – двое пострадавших
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, красногвардейский район, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма
В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок

Госавтоинспекция: в Крыму в столкновении мопедов погиб мужчина и пострадал подросток

09:52 06.08.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымСмертельное ДТП в Красногвардейском районе
Смертельное ДТП в Красногвардейском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в столкновении двух мопедов погиб один из водителей и пострадал второй - 16-летний юноша, сообщает во вторник пресс-служба Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне в 19 часов 34 минуты на улице Гагарина села Мускатное Красногвардейского района. 52-летний водитель мопеда Delta выехал на "встречку", где столкнулся с мопедом Alpha под управлением 16-летнего юноши.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда Delta смертельно травмирован, несовершеннолетний водитель мопеда Alpha пострадал и доставлен в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Уточняется, что оба участника ДТП не имели права управления транспортными средствами.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по факту дорожно-транспортного происшествия открыта проверка, в ходе которой, в том числе, будут установлены обстоятельства, при которых подросток получил доступ к транспортному средству. Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.
За первые пять месяцев текущего года в Крыму произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.
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