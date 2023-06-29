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Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды
Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды
В Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T20:06
2023-06-29T20:06
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анатолий борисенко
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко в пресс-центре РИА Новости Крым."Фиксируем увеличение числа ДТП с водителями мотоциклов, количества погибших и пострадавших в них. Если взять статистику, то произошло 85 ДТП, в которых восемь человек погибли и 90 пострадали", - рассказал он.На особом счету в полиции – дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних водителей. Нередко двухколесный транспорт подросткам покупают сами родители, не задумываясь об опасности и возможных последствиях, отметил Борисенко.Ответственность за подростковые "заезды" ложится и на родителей."Если ребенок, не достигший совершеннолетия, управляет мототранспортом, то мы привлекаем к ответственности его родителей, составляем на них административные материалы. Мы также уже привлекли к делу инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД, которые тоже составляют протокол на родителей, допустивших за руль ребенка, не имеющего права управления", - добавил он.Анатолий Борисенко также выразил мнение, что изучение Правил дорожного движения в рамках обязательной школьной программы позволило бы не только снизить число ДТП с участием детей, но и обезопасить их от необдуманных поступков.Как сообщалось, на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, в том числе трое детей. Это на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокВ Крыму подросток за рулем ВАЗа сбил питбайк с детьми – двое пострадавших
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Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды

В Крыму произошло 85 ДТП с мотоциклами и мопедами – среди погибших и пострадавших дети

20:06 29.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваСобака на набережной Балаклавы
Собака на набережной Балаклавы - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Фиксируем увеличение числа ДТП с водителями мотоциклов, количества погибших и пострадавших в них. Если взять статистику, то произошло 85 ДТП, в которых восемь человек погибли и 90 пострадали", - рассказал он.
На особом счету в полиции – дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних водителей. Нередко двухколесный транспорт подросткам покупают сами родители, не задумываясь об опасности и возможных последствиях, отметил Борисенко.
"Куда смотрят родители, когда покупают ребенку это транспортное средство? Зачастую безобидная, казалось бы, "игрушка", приводит к страшным последствиям. Буквально на днях в Судаке было ДТП, где погиб несовершеннолетний. Мы анализировали эту ситуацию и у нас есть информация, что ему родители буквально в мае купили этот мопед. Он уговорил их купить под обещание, что никуда не будет выезжать, будет кататься только по сельским дорогам. Но произошла трагедия", - рассказал глава ведомства.
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Ответственность за подростковые "заезды" ложится и на родителей.
"Если ребенок, не достигший совершеннолетия, управляет мототранспортом, то мы привлекаем к ответственности его родителей, составляем на них административные материалы. Мы также уже привлекли к делу инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД, которые тоже составляют протокол на родителей, допустивших за руль ребенка, не имеющего права управления", - добавил он.
Анатолий Борисенко также выразил мнение, что изучение Правил дорожного движения в рамках обязательной школьной программы позволило бы не только снизить число ДТП с участием детей, но и обезопасить их от необдуманных поступков.
Как сообщалось, на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, в том числе трое детей. Это на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.
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