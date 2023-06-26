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Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело
Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Судаке, в результате которого погибли несовершеннолетний и 23-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T17:39
2023-06-26T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Судаке, в результате которого погибли несовершеннолетний и 23-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму.Авария произошла в воскресенье вечером на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован.Как сообщалось, накануне при столкновении двух легковых автомобилей в районе села Залесное пострадали шесть человек. Все они госпитализированы в Бахчисарайскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекСерьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело

Следком Крыма: уголовное дело возбуждено после ДТП с погибшими подростком и байкером

17:39 26.06.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП на автодороге Алушта-Судак-Феодосия, 25.06.23
ДТП на автодороге Алушта-Судак-Феодосия, 25.06.23
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Судаке, в результате которого погибли несовершеннолетний и 23-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму.
Авария произошла в воскресенье вечером на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован.
"Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства ДТП, назначены и проведены необходимые экспертизы, а также дана оценка действиям родителей или иных законных представителей, органов и учреждений системы профилактики", - проинформировали в СК.
Как сообщалось, накануне при столкновении двух легковых автомобилей в районе села Залесное пострадали шесть человек. Все они госпитализированы в Бахчисарайскую больницу.
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