https://crimea.ria.ru/20230626/strashnoe-dtp-s-podrostkami-v-sudake--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1129644854.html

Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело

Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после ДТП в Судаке, в результате которого погибли несовершеннолетний и 23-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T17:39

2023-06-26T17:39

2023-06-26T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Судаке, в результате которого погибли несовершеннолетний и 23-летний мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму.Авария произошла в воскресенье вечером на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. 23-летний водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом, на котором ехали двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, 15-летний водитель мопеда скончался в больнице. Пассажир мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован.Как сообщалось, накануне при столкновении двух легковых автомобилей в районе села Залесное пострадали шесть человек. Все они госпитализированы в Бахчисарайскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекСерьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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