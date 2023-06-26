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Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек

Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T15:09

2023-06-26T15:09

2023-06-26T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Авария произошла накануне в районе села Залесное. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД.Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших и транспортировали его к машине скорой помощи. Все шестеро были доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.Как сообщалось, накануне в результате столкновения мотоцикла с мопедом погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Авария произошла на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. Полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больницеМассовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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