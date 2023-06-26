Рейтинг@Mail.ru
Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230626/sereznoe-dtp-pod-bakhchisaraem-postradali-6-chelovek-1129635579.html
Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек
Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T15:09
2023-06-26T15:09
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
бахчисарайский район
новости крыма
крым
мчс крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129634509_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_952aa912059242ea65edf088e93c2b46.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Авария произошла накануне в районе села Залесное. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД.Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших и транспортировали его к машине скорой помощи. Все шестеро были доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.Как сообщалось, накануне в результате столкновения мотоцикла с мопедом погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Авария произошла на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. Полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больницеМассовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129634509_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_0703c40f6cc265f4b5b2127b4099673f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, бахчисарайский район, новости крыма, крым, мчс крыма, происшествия
Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек

МЧС Крыма: шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковыми авто под Бахчисараем

15:09 26.06.2023
 
© МЧС Республики КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма, 25.06.23
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма, 25.06.23
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Авария произошла накануне в районе села Залесное. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД.
"По прибытии стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel Astra. В результате аварии пострадали шесть человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших и транспортировали его к машине скорой помощи. Все шестеро были доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
Как сообщалось, накануне в результате столкновения мотоцикла с мопедом погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Авария произошла на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. Полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице
Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеБахчисарайский районНовости КрымаКрымМЧС КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05ВСУ потеряли 500 боевиков за сутки и иностранную военную технику
16:48Тренировка на протезах: Костомаров опубликовал первое видео после лечения
16:31Российские военные разгромили узел связи и ремонтную базу ВСУ
16:22Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров
16:08Как доехать из Симферополя в Геническ на автобусе – Минтранс РК
16:01Безуспешные попытки ВСУ: армия России отбила атаки на трех направлениях
15:41В Ростовской области решили доплачивать контрактникам
15:22Ракетный удар нанесен по складам с боеприпасами ВСУ
15:09Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек
14:56Место гибели батискафа "Титан" показали на снимке из космоса
14:46В Совфеде резко осудили планы Киева передать реликвии лавры Западу
14:29Капремонт на Караимской в Симферополе: какие работы выполнят к 1 сентября
14:23Удар из огнемета по гражданским - боевик ВСУ ответит за зверства
14:10Безопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
13:57В Крыму торговец ограбил 87-летнего мужчину на 208 тысяч рублей
13:42Развожаев требует служебного расследования после падения опоры ЛЭП
13:27Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
13:15Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
13:04Крымчан ждут короткая рабочая неделя и три входных
12:54Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромы
Лента новостейМолния