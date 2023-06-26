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Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек
Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T15:09
2023-06-26T15:09
2023-06-26T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Авария произошла накануне в районе села Залесное. На место происшествия оперативно были направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД.Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших и транспортировали его к машине скорой помощи. Все шестеро были доставлены в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.Как сообщалось, накануне в результате столкновения мотоцикла с мопедом погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Авария произошла на автодороге Алушта-Судак-Феодосия. Полиция и прокуратура Крыма проводят проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больницеМассовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Серьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек
МЧС Крыма: шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковыми авто под Бахчисараем