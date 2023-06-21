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Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
Шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали в столкновении четырех машин в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города. РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T19:44
2023-06-21T19:44
2023-06-21T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали в столкновении четырех машин в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.Инцидент произошел на автодороге Севастополь – Инкерман около 9:30 в среду, 21 июня."40-летний водитель автомобиля Opel не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимися впереди автомобилями Nissan, Daewoo, Toyota, водители которых занимались самостоятельным оформлением ранее совершенного ДТП", – говорится сообщении.В результате второго столкновения различные травмы получили 40-летний водитель автомобиля Opel, 41-летний водитель автомобиля Nissan, а также шестилетняя девочка, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сидении авто Nissan без специального детского кресла.На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции города. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не выявлено. В отношении автовладельцев составлены два административных материала за отсутствие полиса ОСАГО и один материал за нарушение перевозки детей. По факту двух ДТП проводится проверка.Ранее в результате ДТП в Белогорском районе Крыма погиб один человек, еще трое получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дорогиЖенщина пострадала при столкновении двух легковушек в СевастополеДТП с "перевертышем" в Севастополе: пострадал мужчина
https://crimea.ria.ru/20230616/v-krymu-23-letniy-voditel-osuzhden-za-smertelnoe-dtp-na-vstrechke-1129428523.html
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Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
В Севастополе столкнулись четыре иномарки - пострадали двое взрослых и 6-летний ребенок
19:44 21.06.2023 (обновлено: 19:45 21.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали в столкновении четырех машин в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.
Инцидент произошел на автодороге Севастополь – Инкерман около 9:30 в среду, 21 июня.
"40-летний водитель автомобиля Opel не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимися впереди автомобилями Nissan, Daewoo, Toyota, водители которых занимались самостоятельным оформлением ранее совершенного ДТП", – говорится сообщении.
В результате второго столкновения различные травмы получили 40-летний водитель автомобиля Opel, 41-летний водитель автомобиля Nissan, а также шестилетняя девочка, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сидении авто Nissan без специального детского кресла.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции города. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не выявлено. В отношении автовладельцев составлены два административных материала за отсутствие полиса ОСАГО и один материал за нарушение перевозки детей. По факту двух ДТП проводится проверка.
Ранее в результате ДТП в Белогорском районе Крыма погиб один человек
, еще трое получили ранения.
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