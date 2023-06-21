https://crimea.ria.ru/20230621/massovoe-dtp-v-sevastopole---postradala-6-letnyaya-devochka-1129542364.html

Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка

Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка

Шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали в столкновении четырех машин в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города. РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T19:44

2023-06-21T19:44

2023-06-21T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Шестилетняя девочка и двое взрослых пострадали в столкновении четырех машин в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.Инцидент произошел на автодороге Севастополь – Инкерман около 9:30 в среду, 21 июня."40-летний водитель автомобиля Opel не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимися впереди автомобилями Nissan, Daewoo, Toyota, водители которых занимались самостоятельным оформлением ранее совершенного ДТП", – говорится сообщении.В результате второго столкновения различные травмы получили 40-летний водитель автомобиля Opel, 41-летний водитель автомобиля Nissan, а также шестилетняя девочка, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сидении авто Nissan без специального детского кресла.На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции города. В ходе проверки признаков опьянения у водителей не выявлено. В отношении автовладельцев составлены два административных материала за отсутствие полиса ОСАГО и один материал за нарушение перевозки детей. По факту двух ДТП проводится проверка.Ранее в результате ДТП в Белогорском районе Крыма погиб один человек, еще трое получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дорогиЖенщина пострадала при столкновении двух легковушек в СевастополеДТП с "перевертышем" в Севастополе: пострадал мужчина

https://crimea.ria.ru/20230616/v-krymu-23-letniy-voditel-osuzhden-za-smertelnoe-dtp-na-vstrechke-1129428523.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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