В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги
МВД: В Севастополе перевернулось авто на участке дороги с эксплуатационными изъянами
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе перевернулось авто на участке дороги с эксплуатационными изъянами. 20.06.23
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вылетела с дороги и упала в кювет, на месте аварии правоохранители нашли недостатки эксплуатационного состояния дороги, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным УМВД по городу, авария произошла утром 20 июня на участке автодороги Севастополь - порт Камышовая бухта. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, машина выехала за пределы дороги и перевернулась.
"В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, признаков опьянения у него не установлено. В ходе обследования места происшествия выявлены недостатки эксплуатационного состояния дороги при проведении дорожных работ, связанных с реконструкцией перекрестка", - сообщают правоохранители.
На основании собранных материалов исполнителю работ направят предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Накануне три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.
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