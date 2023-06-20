https://crimea.ria.ru/20230620/v-sevastopole-perevernulas-inomarka---est-voprosy-k-kachestvu-dorogi-1129504250.html

В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги

В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги - РИА Новости Крым, 20.06.2023

В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги

В Севастополе иномарка вылетела с дороги и упала в кювет, на месте аварии правоохранители нашли недостатки эксплуатационного состояния дороги, сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T13:54

2023-06-20T13:54

2023-06-20T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вылетела с дороги и упала в кювет, на месте аварии правоохранители нашли недостатки эксплуатационного состояния дороги, сообщает пресс-служба полиции города.По данным УМВД по городу, авария произошла утром 20 июня на участке автодороги Севастополь - порт Камышовая бухта. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, машина выехала за пределы дороги и перевернулась.На основании собранных материалов исполнителю работ направят предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.Накануне три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Пострадавшие с ожогами госпитализированы. Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в СевастополеВ Алуште одна иномарка влетела под другую: двое пострадавшихВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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