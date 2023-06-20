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В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги
В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги - РИА Новости Крым, 20.06.2023
В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги
В Севастополе иномарка вылетела с дороги и упала в кювет, на месте аварии правоохранители нашли недостатки эксплуатационного состояния дороги, сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T13:54
2023-06-20T13:54
ситуация на дорогах крыма
происшествия
севастополь
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вылетела с дороги и упала в кювет, на месте аварии правоохранители нашли недостатки эксплуатационного состояния дороги, сообщает пресс-служба полиции города.По данным УМВД по городу, авария произошла утром 20 июня на участке автодороги Севастополь - порт Камышовая бухта. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, машина выехала за пределы дороги и перевернулась.На основании собранных материалов исполнителю работ направят предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.Накануне три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Пострадавшие с ожогами госпитализированы. Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в СевастополеВ Алуште одна иномарка влетела под другую: двое пострадавшихВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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В Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дороги

МВД: В Севастополе перевернулось авто на участке дороги с эксплуатационными изъянами

13:54 20.06.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе перевернулось авто на участке дороги с эксплуатационными изъянами. 20.06.23
В Севастополе перевернулось авто на участке дороги с эксплуатационными изъянами. 20.06.23
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе иномарка вылетела с дороги и упала в кювет, на месте аварии правоохранители нашли недостатки эксплуатационного состояния дороги, сообщает пресс-служба полиции города.
По данным УМВД по городу, авария произошла утром 20 июня на участке автодороги Севастополь - порт Камышовая бухта. 44-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением, машина выехала за пределы дороги и перевернулась.
"В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу, признаков опьянения у него не установлено. В ходе обследования места происшествия выявлены недостатки эксплуатационного состояния дороги при проведении дорожных работ, связанных с реконструкцией перекрестка", - сообщают правоохранители.
На основании собранных материалов исполнителю работ направят предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований в области безопасности дорожного движения. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Накануне три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.
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