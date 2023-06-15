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В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся

В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся - РИА Новости Крым, 15.06.2023

В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся

В центре Симферополя автомобиль Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. Об этом сообщает республиканский МВД. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T13:13

2023-06-15T13:13

2023-06-15T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В центре Симферополя автомобиль Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. Об этом сообщает республиканский МВД.Отмечается, что авария произошла около четырех часов утра 15 июня.Наряд ДПС, прибывший на место происшествия, предложил водителю пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение, но мужчина отказался. В результате он был отстранен от управления автомобилем. На него составлен административный протокол, а иномарка помещена на спецстоянку."Согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", - предупредили в МВД Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в СевастополеУпавший столб и разбитые иномарки: в ДТП в Симферополе пострадал водительВ Керчи водитель Lada Priora сбил женщину на переходе

https://crimea.ria.ru/20230612/dtp-s-mikroavtobusom-i-legkovym-avto-v-krymu-est-zhertvy-1129329652.html

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