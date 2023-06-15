Рейтинг@Mail.ru
В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230615/v-tsentre-simferopolya-mercedes-prolomil-ograzhdenie-i-perevernulsya-1129404176.html
В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся
В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся - РИА Новости Крым, 15.06.2023
В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся
В центре Симферополя автомобиль Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. Об этом сообщает республиканский МВД. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T13:13
2023-06-15T13:14
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129403077_0:185:1280:905_1920x0_80_0_0_b12f51a746390fc1f9348fe7e6cc0459.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В центре Симферополя автомобиль Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. Об этом сообщает республиканский МВД.Отмечается, что авария произошла около четырех часов утра 15 июня.Наряд ДПС, прибывший на место происшествия, предложил водителю пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение, но мужчина отказался. В результате он был отстранен от управления автомобилем. На него составлен административный протокол, а иномарка помещена на спецстоянку."Согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", - предупредили в МВД Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в СевастополеУпавший столб и разбитые иномарки: в ДТП в Симферополе пострадал водительВ Керчи водитель Lada Priora сбил женщину на переходе
https://crimea.ria.ru/20230612/dtp-s-mikroavtobusom-i-legkovym-avto-v-krymu-est-zhertvy-1129329652.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129403077_0:65:1280:1025_1920x0_80_0_0_44ce3614e4a1e319ef74cc8f1333752a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, новости крыма
В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся

В центре Симферополя Mercedes вылетел на тротуар и опрокинулся на бок - МВД Крыма

13:13 15.06.2023 (обновлено: 13:14 15.06.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ центре Симферополя Mercedes-Benz G500 сломал ограждение и перевернулся
В центре Симферополя Mercedes-Benz G500 сломал ограждение и перевернулся
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В центре Симферополя автомобиль Mercedes-Benz G500 врезался в ограждение, выехал на тротуар и опрокинулся на бок. Об этом сообщает республиканский МВД.
Отмечается, что авария произошла около четырех часов утра 15 июня.

"Водитель 2001 года рождения, управляя транспортным средством Mercedes-Benz G500, двигаясь со стороны площади Советской в направлении площади Амет-Хана Султана по проспекту Кирова в районе дома № 44 допустил наезд на препятствие в виде пешеходного металлического ограждения, после чего произошло опрокидывание автомобиля. Никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Наряд ДПС, прибывший на место происшествия, предложил водителю пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение, но мужчина отказался. В результате он был отстранен от управления автомобилем. На него составлен административный протокол, а иномарка помещена на спецстоянку.
"Согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", - предупредили в МВД Крыма.
ДТП в Симферополе 12.06.2023
12 июня, 13:18Ситуация на дорогах Крыма
ДТП с микроавтобусом и легковым авто в Крыму: есть жертвы
Читайте также на РИА Новости Крым:
Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Севастополе
Упавший столб и разбитые иномарки: в ДТП в Симферополе пострадал водитель
В Керчи водитель Lada Priora сбил женщину на переходе
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеМВД по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей
16:04ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
15:58РНКБ подписал соглашение о создании туркластера на 110 млрд рублей
15:52"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
15:38Запад предал Россию из-за Крыма и теперь поплатится – Захарова
15:05"Украинизация" Айвазовского: в Крыму ответили на инициативу США и Киева
14:48Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк
14:35Очень тяжелые: врач оценил состояние раненых на Арабатской стрелке детей
14:12ВС России ударили ракетами по местам производства украинских БПЛА
13:37В Крыму отменили дополнительный поезд в Керчь
13:26Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
13:13В центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся
13:02Захарова: подрыв Каховской ГЭС и диверсии в Крыму - единый план Киева
12:51В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей
12:04"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области
11:52Упавший столб и разбитые иномарки: в ДТП в Симферополе пострадал водитель
11:44"Град", "Гвоздика" и гаубицы: названы потери ВСУ в Херсонской области
11:39ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенок
11:08Житель Алушты зарезал сына за издевательства и "тюремные правила"
10:55Пьяный житель Инкермана душил соседку, ограбил прохожего и угнал авто
Лента новостейМолния